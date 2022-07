Aby sprostać wymaganiom klientów i unowocześnić swój biznes, przedsiębiorcy, oprócz standardowego terminala, mają do dyspozycji nowość - aplikację eTerminal od ING Banku Śląskiego. Dzięki niej ich telefony, mogą pełnić funkcję terminala płatniczego. . Wystrczy, że mają telefon lub tablet z systemem operacyjnym Android 8.0 lub wyższym i anteną NFC. i. Aplikacja pozwala klientom płacić karatami Mastercard, Visa, portfelami cyfrowymi (Apple Pay, Google Pay itp.) oraz zbliżeniowym BLIK-iem. Gdy kwota płatności jest wyższa niż 100 zł i wymaga autoryzacji kodem PIN, klient wpisuje go na ekranie telefonu lub tabletu sprzedającego. Najpóźniej do godziny 10 następnego dnia roboczego, pieniądze z transakcji trafiają na konto firmowe.

Realizacja płatności sprowadza się do zalogowania do aplikacji przy pomocy przypisanego kodu PIN, wpisania kwoty transakcji i poproszenia klienta, by zbliżył do tylnej obudowy urządzenia swoją kartę, telefon lub zegarek. Klient może otrzymać potwierdzenie transakcji mailem bezpośrednio z aplikacji lub pobierając kod QR.