Jak powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczne IEM prezydent Katowic Marcin Krupa, wydarzenie zapisało się już na stałe w kanon tamtejszych imprez kulturalnych i sportowych. To wielka wartość móc współorganizować tak wielką imprezę sportową, która nadała też pewnego wyrazu naszemu miastu - ocenił. Jak przypomniał, miasto od ponad dekady stara się zmieniać wizerunek z przemysłowego - na rzecz miasta nowoczesnych rozwiązań i usług, a także wielkich wydarzeń. Turystyka biznesowa spowodowała, że dzisiaj zupełnie inaczej patrzymy na nasze miasto. Miasto jest kopalnią ciekawych pomysłów – jest to dodatkowy impuls prorozwojowy - mówił Krupa.

Zwracając uwagę na marketingowy wymiar imprezy IEM, z której transmisje ogląda wiele milionów ludzi na całym świecie, prezydent Katowic zaznaczył, że jej uczestnicy i widzowie, zaczynając od gier komputerowych, często stają się potem informatykiem czy innymi pracownikami branży, której coraz więcej firm lokuje się ostatnio w mieście i jego okolicach.

Dyrektor zarządzający współorganizatora imprezy, firmy Electronic Sports League Polska, Aleksander Szlachetko ocenił, że impreza rośnie, stając się coraz popularniejszą. Jak zaznaczył, choć w ostatnich trzech latach esportowe mistrzostwa w Katowicach były podzielone na dwa weekendy, w tym roku zajmą jeden weekend - jednak wypełniając znacznie większą liczbę budynków.

Już od środy 25 lutego rozpocznie się faza grupowa rozgrywek w katowickim kinoteatrze Rialto w grze Counter-Strike: Global Offensive. W czwartek 27 lutego w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się Global Esports Forum 2020 – konferencja branży esportowej dla liderów, inwestorów i przedstawicieli sektora. Wydarzenia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Spodku rozpoczną się w piątek. Będą to finały w grę CS:GO na scenie głównej Spodka oraz w Starcraft II w audytorium (rozstrzygające rozgrywki na scenie głównej odbędą się w niedzielę). Dodatkowo od 28 lutego do 1 marca ok. 8 tys. m kw. powierzchni MCK wypełni strefa wystawowo-targowa związana z esportem.

W tym roku sektory Spodka w trakcie finałów IEM zostały podzielone na dwie części: biletowaną z rezerwacją miejsc i otwartą. Bezpłatne będzie wejście do tych drugich sektorów, o ile będą tam miejsca. Szlachetko podał też w czwartek, że organizatorzy – wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach - w niedzielę przygotowują dla uczestników IEM niespodziankę.