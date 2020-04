Fani strategii kosmicznych mogą za darmo ściągnąć ostatnią odsłonę (choć z 2016) strategii turowej Master of Orion: Conquer the Stars, w której zadaniem gracza jest zbudować własne gwiezdne imperium i pokonać obce rasy. Firma Wargaming, która w 2015 przejęła prawa do tej gry od Atari przygotowała bowiem ciekawą promocję.

Reklama

Wystarczy zainstalować World of Tanks i rozegrać jedną bitwę, by można było Master of Orion ściągnąć na nasz komputer. Wystarczy więc założyć sobie konto na Wargaming.net, ściągnąć ich klienta gier i zostać wirtualnym czołgistą. Niestety jest pewien haczyk, który sprawia, że możemy w WoT potrzebować więcej niż jednego pojedynku. Trzeba bowiem bitwę wygrać - choć, co ważne, my sami nie musimy przetrwać do końca walki. Ważne, aby nasz zespół odniósł zwycięstwo. Innych "pułapek" nie ma - nie musimy płacić za konto premium, nie trzeba też nawet dalej grać w World of Tanks