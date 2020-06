Chcieliście, jak Janek, zdobywać czołgiem Berlin? Twórcy World of Tanks dają teraz taką możliwość. Do gry trafia mapa, oparta na archiwalnych zdjęciach stolicy Niemiec z czasów ostatnich dni III Rzeszy. A to nie koniec zapowiadanych zmian...

Mapa Berlin to lokacja o wymiarach 1050 x1050 m. Pracując nad nią staraliśmy się szczegółowo oddać wygląd niemieckiej stolicy podczas ostatnich tygodni II wojny światowej. Aby zadbać o wierność historyczną opieraliśmy się na archiwalnych zdjęciach Berlina z tamtych lat. Otoczenie, historyczne budynki i zabytki zostały precyzyjnie odtworzone, a wśród nich znajdują się między innymi Reichstag, Brama Brandenburska, Opera Krolla, Dworzec Lehrter czy Park Tiergarten. Aby uhonorować dziedzictwo Berlina, dołożyliśmy starań, by odzwierciedlić ówczesną atmosferę niemieckiej stolicy z uwzględnieniem najmniejszych detali. Wykorzystaliśmy liczne materiały z ponad 300 powszechnie dostępnych źródeł jak na przykład historyczne zdjęcia okolicznych terenów, archiwalne zdjęcia lotnicze, stare litografie, ryciny i pocztówki. Ogólnie, wszystkie gmachy i zabytki utrzymane są w architektonicznym stylu tego miasta z lat 40. XX wieku, a plan Berlina został odtworzony z najwyższą historyczna dokładnością. Oczywiście ze względu na wymogi rozgrywki w niektórych miejscach zmieniliśmy lub też dodaliśmy pewne elementy środowiska. Reklama Drugim, ważnym elementem nowej aktualizacji jest start drugiego sezonu przepustki bitewnej. Za pokonywanie kolejnych jej etapów, przynosi ona nagrody takie jak dni konta premium, kredyty, fragmenty planów czy dwa nowe typ wyposażenia. Czołgi amerykański M48A5 i czechosłowacki TVP T 50/51 są głównymi gwiazdami wydarzenia i zdobywają zdobywać więcej punktów. Za wypełnienie wszystkich 45 poziomów nagrodą główną będzie ekskluzywny styl 3D na czołg X poziomu oraz jeden z dowódców. Podobnie jak poprzednio, przepustka bitewna jest darmowa dla wszystkich graczy. „Pierwszy sezon przepustki bitewnej kończy się po trzech miesiącach, a społeczność bardzo ciepło przyjęła dodatkowe nagrody, jakie ze sobą niosła,” mówi Max Chuvalov, dyrektor wydawniczy World of Tanks. „Zbieraliśmy opinie zaraz po wystartowaniu tej inicjatywy i dzięki temu możemy teraz przejść płynnie do drugiego sezonu. Jestem pewien, że druga odsłona przepustki bitewnej jeszcze bardziej przypadnie graczom do gustu.” Najnowsza aktualizacja pozwoli również na zmianę wybranych opcji modyfikacji wyglądu maszyn. Nowe naklejki progresywne staną się bardziej widoczne wraz z wykonywaniem konkretnych zadań w grze. Regulowane style będzie można dostosowywać indywidualnie dla poszczególnych części czołgu. Mnóstwo elementów modyfikacji wizualnych dostępnych wyłącznie dla danego czołgu czy nacji jest obecnie dostępnych dla wszystkich maszyn bez wyjątku.