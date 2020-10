"War Thunder", jedna z najpopularniejszych, darmowych gier sieciowych, w połowie listopada otrzyma dużą aktualizację zatytułowaną New Power i trafi na konsole nowej generacji. Twórcy z Gaijin Entertainment ogłosili także, że tytuł otrzyma nową wersję silnika graficznego Dagor, a gracze mogą również liczyć na duże jednostki marynarki wojennej oraz wiele innych niespodzianek.

Prawie wszystkie efekty wizualne zostaną poprawione, w tym takie najbardziej subtelne szczegóły jak źdzbła trawy miażdżone przez gąsienice czołgów czy chmury przeszywane przez myśliwce. War Thunder otrzyma także obsługę technologii DLSS, dzięki której obraz będzie zdecydowanie gładszy i wyraźniejszy.

"War Thunder" na PlayStation 5 i Xbox Series X|S będzie działać w rozdzielczości 4K ze stałą liczbą 60 klatek na sekundę. Gra pozostanie tytułem multiplatformowym, co oznacza, że właściciele różnych konsol będą grać ze sobą na tych samych serwerach. Cała nowa zawartość aktualizacji New Power i wiele usprawnień wizualnych będzie dostępna również dla posiadaczy PlayStation 4 i Xbox One.