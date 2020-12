Premiera Cyberpunka 2077 była wielokrotnie przekładana, teraz jednak wydaje się, że wszystko jest na ostatniej prostej, a reklamy pełne są informacji o dacie premiery.

Reklama

Gdzie kupić Cyberpunka 2077?

Wersje płytkowe dostaniemy praktycznie we wszystkich sklepach komputerowych i RTV oraz z grami wideo... a nawet w Lidlu. Część sklepów szykuje się też na nocną premierę - obiecują tak wysłać pudełka, by klienci mogli je odebrać jeszcze w nocy z 9 na 10 grudnia z paczkomatów, by od razu mogli zagrać po powrocie do domu.

Wersje cyfrowe na konsole możemy kupić w PS Store i Xbox Store. Z kolei gracze pecetowi mogą je zamówić w przedsprzedaży na GOG, Epic Store i Steam.

Ile kosztuje Cyberpunk 2077?

W wersji cyfrowej, na GOG, Steam i Epic obowiązuje jedna stawka: 199 PLN. Wersja pudełkowa jest droższa i kosztuje 219 złotych. Z kolei wersja konsolowa - zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej - kosztuje 269 złotych

Od kiedy można będzie grać w Cyberpunka 2077?

W Polsce serwery zostaną odblokowane o 1 rano w nocy z 9 na 10 grudnia. Oczywiście dostępna będzie możliwość wczesnego pobrania gry, by przygować się na premierę. Trzeba jednak pamiętać, że po odblokowaniu gry, do ściągnięcie będzie łatka o pojemności 56GB. Bez szybkiego łącza i pojemnego dysku się więc nie obędzie.

Wczesne pobieranie jest dostępne już na Xbox - od 3 grudnia można ściągać Cyberpunka 2077. Z kolei posiadacze konsol Sony będą w stanie uruchomić ściąganie 8 grudnia o 1 rano. Gracze na PC, którzy zdecydowali się na wersję ze sklepów Steam i Epic będą w stanie pobierać grę od 7 grudnia od 17. Ci, którzy kupią wersję z serwisu GOG, "preload" zaczną 5 godzin wcześniej.

Wymagania PC

By w pełni cieszyć się wszystkimi efektami graficznymi w Cyberpunku 2077, potrzeba będzie prawdziwej bestii. By uruchomić grę w FHD i wysokich ustawieniach wymagana będzie karta graficzna RTXC 2060 / AMD RX 5700XT. Do gry w 4K/Ultra (bez Ray Tracingu), CDP zaleca przynajmniej Radeona 6800XT lub RTX 3070/2080S oraz przynajmniej Ryzen 5 3600 (lub porównywalny ze stajni Intela).

Z kolei przy włączonych ulepszeniach typu Ray Tracing, do gry w 1080p, twórcy zalecają przynajmniej RTX 2060. Do gry w rozdzielczości 1440p należy się zaopatrzyć w RTX 3070. Z kolei do 4K/Ultra z Ray Tracingiem CDP odraza uruchamianie gry na czymś wolniejszym od jednej z najszybszych kart na rynku - RTX 3080.

Nie zapominajcie też, by przygotować minimum 70GB miejsca na dysku twardym.

UWAGA!

W przypadku konsol PS5 i Xbox Series X, gracze dostają początkowo wersję z PS4 i Xbox One X, działające w trybie wstecznej kompatybilności. Oznacza to, że o ile gra będzie działać szybciej i wyglądać trochę lepiej niż na konsolach poprzedniej generacji, to jednak konsole nie dostaną wszystkich graficznych "wodotrysków". Kompletny zestaw ulepszeń graficznych na konsolach nowej generacji pojawi się bowiem w specjalnej, darmowej łatce dostępnej w połowie 2021. Na szczęście dla graczy z mocnym PC, Ray Tracing i inne takie technologie będą dostępne w dniu premiery (pod warunkiem posiadania mocnego sprzętu)