Chcemy mieć pewność, że możemy pracować z dwoma globalnymi markami jednocześnie, zachowując najwyższą jakość naszych produkcji. Stawiamy na rozwój technologii i planujemy zbudować wszechstronne zespoły łączące różne specjalizacje i kompetencje. Będą one miały możliwość skorzystania z wiedzy grupy ekspertów międzyprojektowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zapewnią wsparcie w kluczowych obszarach produkcji. Wszystkie planowane zmiany mają nam umożliwić równoległe tworzenie gier i dodatków z segmentu AAA począwszy od 2022 roku - powiedział CTO i szef produkcji w CD Projekt RED Paweł Zawodny, cytowany w komunikacie.

Jak podano w prezentacji, transformacja CD Projekt do modelu RED 2.0 obejmuje: równoległe tworzenie gier AAA dzięki zwiększaniu naszych możliwości produkcyjnych; wzbogacanie posiadanych IP o elementy rozgrywki online. Społeczność graczy ma być budowana w oparciu o GOG Galaxy, ponadto aktualizacja zakłada rozwój technologii i budowanie doświadczenia w ramach nowej filozofii online. CD Projekt zakłada rozbudowę i wzrost wartości posiadanych franczyz poprzez dodawanie nowych pól eksploatacji (np. gry mobilne) oraz rozwój współpracy (np. seriale TV, merchandising).

"Pozostajemy ambitni, jednak jesteśmy świadomi obszarów, które wymagają poprawy. Wypracowane przez nas Ramy Strategii Rozwoju pozwolą nam zoptymalizować procesy wewnątrz grupy - w szczególności te związane z produkcją gier - i zapewnią jej dalszy dynamiczny rozwój" - powiedział prezes Adam Kiciński.

CDP zapowiada nowy dodatek do Cyberpunka 2077

Dla "Cyberpunk 2077" w przygotowaniu są wersja na najnowszą generację konsol, dodatki, elementy online, gry mobilne. W innych formatach anime i w dalszej perspektywie produkcje filmowe. Dla marki "The Witcher" szykowana jest wersja na najnowszą generację konsol i anime. Będzie też nowy dodatek. Rozróżniamy między DLC i rozszerzeniem (expansion). DLC to dla nas mały, darmowy dodatek, a rozszerzenie, jak 'Blood and Wine' do 'Wiedźmin 3' to duży produkt i takie są płatne. Jak ogłosimy to rozszerzenie będzie płatne, czas wypuszczenia to zupełnie inny temat - powiedział Nowakowski podczas telekonferencji.

CD Projekt zakłada, że update'y, powrót na platformę Sony i edycja nextgen będą miały istotny wpływ na sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" w tym roku, wynika z wypowiedzi członka zarządu Piotra Nielubowicza. Spodziewamy się, że sprzedaż 'Cyberpunk 2077' w 2021 r. będzie nakręcana przez update'y, nad którymi pracujemy i w efekcie powrót na platformę Sony, a także edycję nextgen szykowaną na II połowę roku. Ciężko teraz szacować - to wszystko przed nami, ale będzie miało istotny wpływ na wynik sprzedażowy - powiedział Nielubowicz podczas telekonferencji.

CDP nie zapomina o Wiedźminie 3

Aktualizacja planów na 2021 r. zakłada dla "Cyberpunk 2077": Patche i aktualizacje Darmowe DLC, wersję na najnowszą generację konsol. Dla marki "The Witcher" - wydanie gry mobilnej "The Witcher: Monster Slayer Wiedźmin 3", wersję na najnowszą generację konsol i dalszy rozwój "Gwinta".

"Gry RPG dla pojedynczego gracza były, są i będą naszym priorytetem. Widzimy jednak ogromny potencjał zarówno 'Wiedźmina', jak i 'Cyberpunka' - i chcemy go wykorzystać na innych polach, w nowych dla nas mediach i formatach. Naszym celem jest dostarczanie jeszcze większej ilości rozrywki, wprowadzając nasze postacie i światy do świadomości nowych grup odbiorców" - skomentował członek zarządu CD Projekt odpowiedzialny za rozwój biznesu Michał Nowakowski.

Aktualizacja strategii CD Projekt zakłada ponadto produkcję gier finansowaną z własnych środków, silne zaplecze finansowe, akwizycje zwiększające nasze możliwości technologiczne, przemyślane dzielenie się zyskami z akcjonariuszami. Transformacja ma zaowocować przejściem do modelu AAA RPG z elementami innych gatunków gier single-player + elementy online, równoległy rozwój IP, produkcję w oparciu o metodykę agile AAA +, rozbudowany ekosystem oparty o IP (gry mobilne, nowe pola eksploatacji), jak również koncentrację na zespole i jakości.

Spółka zapowiedziała ponadto zmianę komunikacji przeznaczonej dla graczy. Kampanie marketingowe i PR będą rozpoczynać się znacznie bliżej premiery. Nowe projekty mogą być jednak ujawniane na wczesnym etapie produkcji. Komunikacja będzie bazować na bardziej finalnych materiałach i demach. Prezentacje będą obejmowały wszystkie platformy sprzętowe. W podsumowaniu strategii podkreślono: koncentrację na budowie zespołu, rozwoju talentu i umiejętności technologicznych, jasne cele strategiczne wspierające rozwój IP i usprawnienie metodyk pracy, silne zaplecze finansowe zabezpieczające przyszły rozwój.

Od lat powtarzamy, że naszą największą siłą jest zespół. CD Projekt pozostanie tolerancyjnym i zróżnicowanym miejscem pracy, jednak zamierzamy położyć większy nacisk na zadbanie o samopoczucie pracowników oraz zapewnienie im możliwości rozwoju zawodowego i osobistego - powiedział szef studia CD Projekt Red, członek zarządu CD Projekt Adam Badowski.

"Aby umożliwić nam w pełni aktywny i równoległy proces produkcji, musimy stale poszerzać grono naszych specjalistów. Dlatego wzmacniamy nasze działania rekrutacyjne, aby móc rosnąć w sposób organiczny, budując jednocześnie silne relacje z naszymi współpracownikami spoza studia. Ponadto zamierzamy zwiększyć naszą aktywność w zakresie fuzji i przejęć, co pomoże rozwijać studio, zwłaszcza w obszarze technologicznym" - dodał wiceprezes CD Projekt ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

