Planujemy wejść z nadajnikami 5G do kolejnych polskich miast jeszcze w tym roku. Będą to duże miasta - powiedział Maierhofer podczas spotkania z dziennikarzami podczas MWC19 Barcelona (d. Mobile World Congress). Wskazał, że w kolejnych latach sieć 5G będzie się dalej stopniowo rozwijać, w miarę alokacji częstotliwości.



Osiągnięcie pełnego rozwoju zajmie ok. 6 do 8 lat od dziś. Nie tyle chodzi tu o pełne pokrycie terytorium, co o osiągnięcie poziomu istotnego dla rynku, dzięki któremu będzie można swobodnie korzystać z dobrodziejstw tej technologii - powiedział prezes.

Podkreślił jednak, że aby to było możliwe, nie wystarczą inwestycje operatora w sieć. Firmy technologiczne muszą także zapewnić dostępność urządzeń działających w tej technologii. Jego zdaniem, 5G będzie użytkowane w pierwszej kolejności w gospodarstwach domowych, gdzie tego rodzaju łączność może wesprzeć komunikację z urządzeniami domowymi. Istotną rolę technologia odegra także w obszarze wewnętrznych sieci w firmach, gdzie może umożliwić np. lepsze sterowanie maszynami. To wszystko będzie możliwe dzięki kombinacji technologii 4G i 5G - podsumował Maierhofer.



Wdrożenie technologii Virtual Fiber w Polsce - jako uzupełnienia tradycyjnej sieci - także będzie w dużym stopniu zależne od postępów w alokacji częstotliwości. Virtual Fiber to oferta internetu bazująca na dostępie po światłowodzie z tzw. ostatnią milą realizowaną w sieci radiowej w wykorzystaniem częstotliwości powyżej 60GHz. Maierhofer przypomniał, że T-Mobile Polska inwestuje rocznie ok. 1 mld zł w rozwój sieci. W ciągu ostatnich czterech lat firma zainwestowała w tym obszarze łącznie 9,3 mld zł, uwzględniając koszty częstotliwości. Mamy jasną strategię kontynuowania inwestycji także w tym roku. Dzięki tym inwestycjom chcemy utrzymać naszą pozycję lidera rynku w obszarze sieci - powiedział.





Deutsche Telekom uruchomił do dziś łącznie 150 nadajników 5G w sześciu krajach: w Austrii, Grecji, Holandii, Niemczech, Grecji, Polsce i na Węgrzech. Intencją grupy jest osiągnięcie dostępności 5G dla 99 proc. ludności i 90 proc. terytorium w Niemczech do 2025 r. W grudniu 2018 r. T-Mobile Polska uruchomił instalację technologii 5G w Warszawie. Operator uruchomił łącznie pięć nadajników (4 w centrum i jeden w siedzibie firmy) obsługujących najnowszą technologię.



Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.