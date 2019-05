"New York Times" podkreśla, że RT America jest stacją „znaną z szerzenia dezinformacji” i że jej najnowszym tematem stał się alarm: nadchodząca "apokalipsa 5G". Dziennik akcentuje, że technologia 5G to awangarda w dziedzinie łączności bezprzewodowej, era komunikujących się ze sobą samochodów, fabryk, miast. Zdaniem wielu analityków, kraj, który zdominuje tę nową technologię, będzie miał przewagę konkurencyjną na znaczną część bieżącego stulecia.

Ale RT America podsyca obawy przed 5G, mówiąc o "ukrytej wadzie". To taka mała wada = powiedziała reporterka tej telewizji. Mogłaby was zabić. RT America nadała programy w cyklu "Niebezpieczny +eksperyment na ludzkości+" poświęcone zagrożeniom dla zdrowia, jakie – według jej ekspertów – ma stanowić 5G. „NYT” odnotowuje w tym kontekście, że agencje wywiadowcze USA zidentyfikowały RT America jako główne medium, które ingerowało w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku. Teraz ta stacja wiąże technologię 5G z rakiem mózgu, bezpłodnością, autyzmem, nowotworami serca i chorobą Alzheimera – są to twierdzenia, dla których – jak podkreśla dziennik - nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych.

"NYT" zwraca również uwagę, że podczas gdy RT America, która jest narzędziem w rękach Władimira Putina, robi, co może, by straszyć amerykańskich telewidzów, rosyjski prezydent 20 lutego zarządził przystąpienie w Rosji do prac nad sieciami 5G.

Nowojorski dziennik odnotowuje opinie ekspertów, którzy są zdania, że działalność RT America jest elementem wojny ekonomicznej. Ryan Fox, szef firmy technologicznej New Knowledge zajmującej się m.in. śledzeniem dezinformacji uważa, że skoro Rosja pozostaje w tyle, jeśli chodzi o technologię 5G, to stara się podważyć i zdyskredytować technologię amerykańską.

"NYT" zwraca też uwagę, że 5G staje się powodem coraz większych tarć między Waszyngtonem a Pekinem i „każda ze stron zbiera sojuszników w czymś, co staje się wielkim wyścigiem technologicznym”. Dziennik dodaje, że nie wyklucza się, iż Rosja i Chiny utworzą "polityczny blok 5G".

Molly McKew, szefowa firmy waszyngtońskiej konsultingowej Fianna Strategies starającej się przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji, jest przekonana, iż "Kreml naprawdę by się ucieszył", gdyby udało mu się uwikłać rządy państw demokratycznych w spory, dotyczące zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych powodowanych przez 5G.

"NYT" odnotowuje, że RT America nadała swój pierwszy program o zagrożeniach dla zdrowia, powodowanych jakoby przez 5G, w maju 2018 roku i był to w tamtym roku jej jedyny taki program. W tym roku nadała już takich programów siedem, najnowszy 14 kwietnia, w którym twierdzono, że dzieciom narażonym na sygnały 5G grożą nowotwory, krwotoki z nosa i trudności z uczeniem się.

Według „NYT” ten atak RT America na technologię 5G nasila się, podczas gdy w USA prace nad sieciami 5G szybko postępują naprzód. W marcu Verizon (największy operator telefonii komórkowej w USA) ogłosił, że jego sieć 5G będzie wkrótce dostępna dla abonentów w 30 miastach.