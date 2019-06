Resort przypomina, że od poniedziałku 1 lipca rodzice mogą składać wnioski w programie "Rodzina 500 plus" na nowych zasadach. Świadczenie niezależnie od dochodów przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, czyli także na pierwsze dziecko. Liczba osób korzystających ze świadczenia wzrośnie prawie dwukrotnie - do około 6,8 mln.

Resort zaznacza też, że od tego roku rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji finansowej, dzięki czemu elektroniczny formularz będzie prostszy i krótszy.

"Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach dla dziecka, na które obecnie nie pobieracie tego świadczenia, powinniście złożyć wniosek od 1 lipca do 30 września. To gwarancja tego, że pieniądze zostaną Wam wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli złożycie wniosek po 30 września – świadczenie będzie Wam przysługiwać od miesiąca, w którym złożycie wniosek" - przypomina ministerstwo.

Wypełniając wniosek, trzeba pamiętać o podaniu adresu e-mail, dzięki czemu szybko zostanie przesłane potwierdzenie przyznania świadczenia. Jeśli nie używa się poczty elektronicznej, taką informację będzie można odebrać w urzędzie.

Rodzice, którzy chcą załatwić sprawę online, mają trzy możliwości. Pierwsza to prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej portal Empatia. Druga – wysłanie wniosku przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), trzecia - skorzystanie z bankowości elektronicznej. Nie warto korzystać z pośredników, którzy obiecują pomoc - podkreśla w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wybierając wysłanie wniosku za pośrednictwem portalu Empatia lub PUE ZUS, należy zacząć od założenia Profilu Zaufanego, co - jak podkreśla resort - jest szybkie i darmowe.

MC przypomina też, że działając przez internet, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Chętnych do złożenia wniosku możliwie najszybciej będzie bardzo wielu, co zachęca przestępców.

Trzeba korzystać tylko z zaufanych i oficjalnych stron internetowych, czyli portalu Empatia, PUE ZUS lub z portalu swojego banku. Połączenie musi być szyfrowane (w pasku adresu jest zielona kłódka i napis https://). Ignorować należy maile i komunikaty, które nakłaniają do szybkiego działania, oferują natychmiastową pomoc w złożeniu wniosku - taki typ wiadomości zwykle okazuje się oszustwem. Nie można klikać w podejrzane linki ani otwierać załączników, na które się nie czeka.

Należy uważać na strony, do których jest się odesłanym, np. poprzez wyszukiwarkę internetową, portal społecznościowy lub tablicę ogłoszeń. To tam często podsuwane są strony, które będą chciały wyłudzić dane.

Złożenie wniosku w programie "Rodzina 500 plus" jest bezpłatne, nie należy więc korzystać z usług odpłatnie oferujących pomoc. Trzeba być wyczulonym na prośby o przelew weryfikujący tożsamość. Robiąc to przez serwis transakcyjny, trzeba uważnie sprawdzać autoryzowane operacje.

Zawsze trzeba korzystać z zaufanego komputera. Komputery w miejscach publicznych, np. w kafejkach internetowych lub udostępniane w bibliotekach, klubach i innych podobnych miejscach, są bardziej narażone na instalację złośliwego oprogramowania.

Komputer powinien mieć zaktualizowany system operacyjny z najnowszymi łatami bezpieczeństwa oraz program antywirusowy z najnowszymi definicjami złośliwego oprogramowania. Używanie oprogramowania pochodzącego z niezaufanych źródeł zwiększa ryzyko hakerskich ataków.