24-letnia kobieta za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego dostała prośbę o pożyczkę; była przekonana, że osobą w potrzebie finansowej jest jej znajoma. Nie podejrzewając oszustwa, przesłała kod BLIK, który miał posłużyć do wypłaty pożyczanej sumy. I rzeczywiście od razu z bankomatu w innej części Polski wypłacono 300 zł; okazało się, że nie przez znajomą, ale przez osobę, która uzyskała dostęp do konta i podszyła się pod nią w internecie.

W podobny sposób kod BLIK próbowano kilka dni temu wyłudzić również od innej młodej białostoczanki. Ktoś odezwał się z konta jej cioci i poprosił o taki kod. Jednak 35-latka, słysząc wcześniej o podobnych próbach wyłudzenia poprzez komunikator internetowy, a także znając cioci styl i sposób komunikowania się z nią (ciotka przebywa za granicą), nie zrealizowała prośby i od razu odpisała, że ktoś się jej włamał na konto. Kilka godzin później zareagowała też kobieta, pod którą się podszywano i poinformowała swoich znajomych w mediach społecznościowych, że ktoś włamał się na jej konto i próbuje wyłudzić BLIK'a.

Informując o takich oszustwach policja apeluje o zwracanie uwagi na informacje w serwisach społecznościowych, które wymagają od użytkownika logowania się na własne konta. W dobie panującej pandemii COVID-19 w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej fałszywych artykułów z koronawirusem w tle. Takie ataki mają na celu pozyskanie dostępu do naszego konta w serwisie społecznościowym facebook i wyłudzenie kodów BLIK od naszych znajomych - przestrzega policja.

Zwraca uwagę, że schemat takiego oszustwa jest zawsze podobny. Strona z artykułem do złudzenia przypomina stronę znanego portalu informacyjnego lub np. policji, na końcu którego jest materiał video. Próba jego obejrzenia wymaga logowania się na facebooku; wtedy oszust zyskuje dostęp do konta, a potem próbuje komunikować się ze znajomymi takiej osoby z prośbą o szybką pożyczkę zatwierdzaną kodem BLIK.

Policjanci apelują, by w takiej sytuacji skontaktować się w inny sposób z osobą, która ma potrzebować pożyczki, by taką prośbę zweryfikować. Radzi też, by włączyć tryb podwójnego uwierzytelniania przy logowaniu się na facebooku i w ten sposób uniemożliwić późniejsze włamanie na konto.