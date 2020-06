Ransomware, wirusy… nawet zwykła awaria dysku, to wszystko może oznaczać utratę danych z naszego komputera. A przecież w dobie pandemii, podczas pracy zdalnej, dużo łatwiej stać się ofiarą hakera, zwłaszcza jeśli sieć domowa nie jest odpowiednio zabezpieczona.

Programy szyfrujące zawartość dysków (ransomware) to jeden z najczęściej stosowanych przez hakerów rodzajów złośliwego oprogramowania. Odzyskanie dostępu do zaszyfrowanych danych wymaga podania hasła, które cyberprzestępca ma przekazać po zapłaceniu niemałego okupu. Taki wydatek dla niewielkiego czy średniego przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach postępującego kryzysu, może okazać się barierą nie do przeskoczenia. Jak podaje raport firmy Bitdefender, cyberprzestępcy w swoich praktykach coraz częściej grożą także ujawnienie danych z przejętych komputerów. W przypadku właściwie każdej firmy oznacza to jeszcze poważniejsze problemy.

Według badań przeprowadzonych przez Coverware, celem 18 proc. ataków są małe i średnie firmy, niewielu mniej - 13.8 proc. – służba zdrowia, a 12 proc. sektor publiczny. W porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku, aż o 33 proc. wzrosła średnia kwota żądanego okupu, osiągając poziom 111 tys. dolarów. Wiele firm, chcąc przyspieszyć odzyskanie danych bez oczekiwania na pomoc policji, decyduje się porozumieć z przestępcami. Eksperci są jednak zgodni i odradzają takie działania, ponieważ często po zapłaceniu okupu dostęp do danych nie jest przywracany.

Dlatego też warto zainteresować się usługą oferowaną przez polską firmę nazwa.pl, która zabezpieczy nasze dane, zarówno prywatne, jak i firmowe. Bo przecież utrata rodzinnych zdjęć może boleć tak samo, jak strata firmowych dokumentów.

Zamówienie usługi jest proste. Wystarczy wejść na www.nazwa.pl, wybrać opcję backup, zdecydować się, ile komputerów chcemy chronić i przez jaki czas. Następnie trzeba tylko kliknąć „zaloguj się”, by przejść do etapu zakładania konta, a potem wystarczy opłacić usługę.

Cena rocznego abonamentu Cloud Backup nie jest wygórowana, za 1TB miejsca na dane trzeba zapłacić 73 złote brutto. To znacznie taniej niż w przypadku konkurencyjnych usług backupu w chmurze.

By skorzystać z backupu w chmurze, trzeba jeszcze tylko zainstalować aplikację. Potem w panelu klienta generujemy specjalny kod, który wpisujemy razem z naszym numerem identyfikacji, by w pełni aktywować program.

Sama aplikacja jest bardzo prosta w użyciu. Wystarczy wybrać „dodaj kopię”, zaznaczyć katalogi, które chcemy przesłać na serwer i gotowe. Możemy też nazwać każdą kopię, czy ustalić harmonogram backupu, by Cloud Backup sam aktualizował nasze dane. Kopie chronione są szyfrowaniem AES-256 i trzymane na serwerach nazwa.pl, więc odzyskanie ich po ataku hakerskim czy awarii nie jest trudne. Wystarczy bowiem wybrać wtedy opcję „odtwórz pliki”, by za jednym kliknięciem odzyskać informacje.

Jeśli mielibyśmy jakiekolwiek problemy z działaniem usługi, pomoc techniczna dostępna jest telefonicznie przez 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

Równie wygodny w obsłudze jest panel klienta w serwisie nazwa.pl. Po lewej stronie znajdziemy opcje zarządzania wszystkimi usługami – od Cloud Backup przez pocztę, e-sklep, aż po domeny. Tam też możemy zmodyfikować nasze dane, opłacić abonamenty, czy skorzystać ze specjalnych benefitów i programu partnerskiego.

Firma nazwa.pl oferuje bowiem ciekawą promocję. Jeśli namówimy naszych znajomych na wykupienie usług i skorzystają oni z kodu polecającego, to nawet 50 proc. wpłaty za polecane usługi trafi do nas w formie specjalnych punktów. Możemy je „wydać” na usługi firmy lub przelać na konto.

Podsumowując, Cloud Backup to sensownie wyceniona usługa backupu, która nie naruszy budżetu, a zadba o nasze dane prywatne czy służbowe. Konfiguracja usługi jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani drogiego sprzętu. Możemy też liczyć na wsparcie ekspertów firmy z 20-letnim doświadczeniem w branży hostingowej. A do tego, korzystając z Cloud Backup wspieramy polską firmę, co jest ważne w dobie pandemii atakującej gospodarkę.

Jeżeli chcielibyście samodzielnie przekonać się, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje możliwość sprawdzenia tego. Czytelnicy dziennik.pl mogą teraz aktywować usługę Cloud Backup za darmo na okres 6 miesięcy. Wystarczy tylko przy zamówieniu na stronie www.nazwa.pl wybrać opcję Voucher i wpisać poniższy kod rabatowy:

qc36-9375-4582

Termin ważności kodu rabatowego: 30.09.2020 r.