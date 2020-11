"52 proc. Polaków chciałoby zacząć korzystać z sieci 5G u swojego operatora w ciągu roku od jej uruchomienia - wynika z badania '5G Made in Poland', zrealizowanego przez SW Research na zlecenie firmy Ericsson. Z kolei co szósta osoba oczekuje dostępu do sieci 5G maksymalnie w ciągu miesiąca od momentu uruchomienia usługi. Sukces sieci 5G na rynku konsumenckim będzie miał kluczowe znaczenie dla operatorów, a dodatkowe możliwości i wyzwania będą związane z wykorzystaniem łączności 5G w przemyśle i biznesie" - czytamy w komunikacie.



Wyniki naszego ogólnopolskiego badania jednoznacznie pokazują, że konsumenci z dużymi oczekiwaniami podchodzą do wprowadzenia łączności 5G. W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości - powiedział ekspert firmy Ericsson Marcin Sugak, cytowany w komunikacie.

Według badania "5G Made in Poland", najważniejszym czynnikiem dla konsumentów przy wprowadzeniu sieci piątej generacji jest zwiększona przepustowość łącza, czyli szybszy internet - deklaruje to 28 proc. badanych Polaków. W nieznacznie mniejszym stopniu, istotne dla respondentów okazuje się również bezpieczeństwo danych (19 proc.) oraz lepszy zasięg łączności mobilnej (16 proc.). "Polacy coraz świadomiej podchodzą do nowych technologii, ich zalet ale i niebezpieczeństw. Stąd tak duży odsetek osób, dla których ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo danych. Dodatkowo, większość konsumentów wie, że cyberbezpieczeństwo w sieci 5G jest elementem priorytetowym" - ocenił Sugak.

Prawie jedna czwarta respondentów badania oczekuje, że połączenie 5G będzie zdecydowanie bezpieczniejszym niż 4G we wszystkich obszarach eksploatacji. Kolejnych 21% stwierdza, że 5G będzie bezpieczniejsze w wybranych obszarach, podano także.

Badanie przeprowadzone zostało w październiku 2020 roku przez SW Research na zlecenie Ericsson na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 16. roku życia. Przeprowadzono 806 ankiet, a reprezentatywność była kontrolowana pod względem podstawowych zmiennych demograficznych: płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.