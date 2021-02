Każdy przepis tego rodzaju jest potencjalnie niebezpieczny, bo daje możliwość ograniczania lub odcinania ludziom dostępu od informacji. Ale też nie sposób dziś takich regulacji zupełnie uniknąć. Współczesny internet to także narzędzie zarządzania ważnymi obszarami gospodarki i państwa, choćby energetyką i służbą zdrowia . Stąd nazwa zagrożenia: incydent krytyczny. Państwo musi mieć narzędzia, by przeciwdziałać takim incydentom, np. atakom hakerskim przeprowadzanym na dużą skalę. Stanową one rzeczywisty problem. Mogą się zdarzać i zapewne zdarzą się w przyszłości. Cyberbezpieczeństwo jest dziś elementem gry wojennej. Musi więc istnieć mechanizm obrony.