Dane użytkowników Facebooka krążyły po sieci od 2019. Teraz jednak ktoś wrzucił je całkowicie za darmo na popularne fora hakerskie. To oznacza, że informacje o ponad 500 milionów użytkowników (w tym prawie 2,5 milionów Polaków) są dostępne dla wszystkich cyberwłamywaczy.

Co wyciekło?

Wśród danych znaleźć można numery telefonów, nazwy kont, lokalizacje, daty urodzin, krótki opis użytkownika czy adresy email. Choć nie pozwoli to przestępcom włamać się na facebookowe konta, to jednak może posłużyć do stworzenia fałszywych kont, udających zarejestrowanych użytkowników, czy posłużyć do wysyłania maili phishingowych i przygotować grunt pod nowe ataki.

Dlatego eksperci radzą, by jak najszybciej zmienić adres email i hasło, powiązane z kontem - zwłaszcza, jeśli używacie takich samych haseł i maili do innych usług.

Jak sprawdzić czy padliście ofiarą ataku?

O tym, czy wasze konto znalazło się wśród milionów ujawnionych danych można łatwo się przekonać na TEJ STRONIE. Wystarczy tylko wpisać tam adres email, powiązany z Facebookiem.