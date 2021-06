To scenariusz, który powtórzył się w przypadku tysięcy użytkowników portali ogłoszeniowych w Polsce i kilkunastu innych krajach (m.in. OLX). Opisaliśmy go wczoraj na łamach DGP. I chociaż wiadomości na komunikatorze internetowym to najbardziej widoczny aspekt ich działalności, to za nią kryje się jeszcze cały "backoffice" – wsparcie, które pozwala oszustom oszukiwać jeszcze efektywniej. Wyłudzacze danych nie pracują bowiem w pojedynkę, ale w ramach doskonale zorganizowanych grup.