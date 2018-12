Orange wychodzi naprzeciw tym trendom. Proponuje telefony w wielu wersjach, a dla niezdecydowanych także recenzje smartfonów "kobiecym okiem" w ramach cyklu "Który kupić" na blogu korporacyjnym.

W każdym odcinku blogerka przedstawia najważniejsze cechy telefonu wskazane tak przez kobiety, jak i mężczyzn. Wśród recenzowanych smartfonów są m.in.:

Huawei Mate 20 lite

W tym smartfonie panie polubiły m.in. "profesjonalnego asystenta zakupów", czyli dodatkową funkcję w aplikacji aparatu. Na czym polega? Wystarczy zrobić zdjęcie lub zeskanować produkt, a sztuczna inteligencja go rozpozna i przekieruje do platformy zakupowej. – Spodobała Ci się czyjaś torebka? Możesz ją znaleźć w sklepie , bez dopytywania właścicielki o szczegóły – mówi Marta Cieślak-Krajewska z Orange.

Huawei Mate 20 Pro

Dziewczyny doceniły w tym modelu design i niecodzienne kolory (mieniące się odcienie różu, obok klasycznego czarnego i niebieskiego, który oficjalnie nazywa się midnight blue). Wskazały także na aplikację Augmented Reality, która pozwala zaanimować własną twarz i wysłać np. sms-em; jako urozmaicenie konwersacji.

Huawei P20 lite

Panie zwróciły uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Były to: sprawnie działający czytnik linii papilarnych, wygodnie umieszczony z tyłu telefonu oraz funkcję odblokowywania twarzą (Face ID), co uwalnia od konieczności dotykana ekranu.

LG G7 ThinQ

Telefon ma bardzo przyjazny interfejs – łatwo łączy się z samochodem, telewizorem, drukarką, dostosowując się do potrzeb użytkownika. Dodatkowo, LG G7 ThinQ ma militarny certyfikat odporności, co czyni go prawie niezniszczalnym.

Sony Xperia XZ3

W tym smartfonie paniom spodobał się m.in. creator 3D. Można w nim stworzyć swój trójwymiarowy avatar. W przyszłości być może zastąpi on zwykłe, dwuwymiarowe selfie.

iPhone XS

Co polubiły w nim kobiety? Nową, ulepszoną funkcję wodoodporności. – Ten model wytrzyma nawet 30 minut na głębokości dwóch metrów. A to oznacza, że za jego pomocą można robić niesamowite podwodne zdjęcia – wyjaśnia Marta Cieślak-Krajewska. Kobiety doceniły też aplikację Miarka, która pojawiła się wraz z aktualizacją systemu (pozwala np. ustalić długość półki na książki).

W świątecznej ofercie Orange można zaopatrzyć się w smartfon w dobrej cenie, a drugi otrzymać w prezencie za symboliczną złotówkę. W ofercie są poniższe zestawy, dostępne przy zakupie abonamentu komórkowego lub pakietu Orange Love:

Samsung Galaxy J6 + Samsung Galaxy J4 za 1 zł,

Huawei Mate 20 lite + Huawei Y5 (2018) za 1 zł,

Huawei Mate 20 lite + Huawei Mate 10 lite za 1 zł,

LG Q7 + LG K9 w prezencie za 1 zł,

LG Q7 Fit + LG K9 w prezencie za 1 zł.

Więcej informacji: https://www.orange.pl/lp/zestaw-swiateczny oraz w salonach stacjonarnych Orange.