1) Podłącz kabel HDMI do gniazda z tyłu konsoli i do telewizora

2) Jeśli chcesz połączyć Xboxa przewodowo do routera, podepnij przewód Ethernet do gniazda w konsoli i do routera

3) Podłącz kabel zasilający do urządzenia

4) Naciśnij przycisk Xbox z prawej strony konsoli, by uruchomić urządzenie i przycisk Xbox na padzie, by połączyć go z konsolą

5) Wybierz język interface'u konsoli

6) Wybierz rodzaj połączenia sieciowego. W przypadku wyboru sieci bezprzewodowej trzeba będzie podać hasło do WiFi

7) Ustaw Polskę, jako kraj w którym mieszkasz

8) Poczekaj na aktualizację konsoli

9) Jeśli masz konto Microsoft, zaloguj się na niego (skopiowane zostaną wtedy choćby osiągnięcia, zdobyte w grach na Xbox 360). Jeśli go nie masz, trzeba będzie stworzyć nowe, według instrukcji na ekranie.

10) Wybierz preferencje logowania - czy Xbox ma się logować bez pytania o hasło, z pytaniem o kod dostępu czy też trzeba będzie za każdym razem podawać hasło. Można też wybrać logowanie do konsoli przez włączenie kontrolera

11) Jeśli do konsoli dołączone były kody Game Pass czy Xbox Live możesz je podać, żeby zacząć korzystać z tych usług

12) Ustaw strefę czasową

13) Wybierz opcje zasilania - oszczędzanie energii oznacza, że konsola będzie się dłużej włączać, nie będzie też można na nią wgrywać gier, kupionych w sklepie Xbox na innych urządzeniach.

14) Zaznacz, czy chcesz automatycznie aktualizować gry i konsolę

15) Zacznij grać, wszystko już gotowe