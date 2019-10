Harmony OS miał być rozwiązaniem dla problemów z Huawei z sankcjami USA. Po odcięciu od aplikacji i certyfikatów bezpieczeństwa Google'a, firma zapowiedziała szybkie stworzenie własnego systemu operacyjnego. Początkowo szefowie chińskiego koncernu mówili bowiem, że Harmony OS zobaczymy za kilka miesięcy. Okazuje się jednak, że to były obietnice na wyrost. jak przyznała w rozmowie z "Financial" Times" Joy Tan, dyrektor Huawei USA, odpowiedzialna zadział Public Relations, stworzenie Harmony OS tak, by system działał w pełni sprawnie to jednak kwestia lat.

Kobieta zdradziła też, że sankcje USA mocno szkodzą firmie - spadła bowiem sprzedaż telefonów. Zarówno bowiem klienci indywidualni, jak i sprzedawcy nie chcą smartfonów, które nie mają dostępu do usług Google'a. Dlatego też firma nie zdecydowała się wprowadzić swojej najnowszej serii - Mate 30 - do sprzedaży w Europie.