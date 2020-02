Xperia 1 II to pierwszy smartfon Sony z modemem 5G. Pod maską znajdziemy najnowszy Snapdragon 865, 8GB pamięci RAM i 256GB miejsca na dane oraz baterię o pojemności 4000 mAh. Smartfon dostał 6'5-calowy wyświetlacz z matrycą o rozdzielczości 4K oraz proporcjach ekranu 21:9. To ma - zdaniem Sony - zapewnić lepsze wrażenia z oglądania filmów. Do tego dostajemy wbudowane głośniki z funkcją Dolby Atmos ze "sprzętowym dekoderem do optymalizacji jakości dźwięku".

Reklama

Smartfon dostał trzy aparaty z ogniskowymi 16 mm, 24 mm i 70 mm. Sony chwali się też, że - pierwszy raz w smartfonach - zastosowano funkcję robienia zdjęć seryjnych do 20 kl/s (znaną z lustrzanek koncernu), a aparaty potrafią wyliczyć parametry autofokusa AF/AE3 60 razy na sekundę oraz wykrywać oczy zarówno zwierząt, jak i ludzi. Do tego ma znacznie lepiej radzić sobie w słabym świetle niż poprzedni model. Sony postanowiło też zintegrować nowy smartfon ze swoimi aparatami fotograficznymi. SPecjalna aplikacja może bowiem zamienić Xperię 1 II w "pilota" do aparatów z serii Alpha. Jeśli zaś chodzi o nagrania wideo, to możemy rejestrować filmy w rozdzielczości 2K i 120 klatkach na sekundę.

Cena? 1200 euro, czyli ponad 5 tysięcy złotych.

Drugim modelem, który przedstawił japoński koncern jest Xperia 10 II. Sercem smartfonu jest procesor Qualcomm 665, połączony z 4GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na dane. Tu także zastosowano ekran o proporcjach 21:9, jednak o rozdzielczości FHD+.

Jeśli chodzi o aparaty, to dostajemy trzy - 12MP ultra szerokokątny, 8MP i 2MP telefoto z zaledwie dwukrotnym zoomem optycznym i 10x zoomem cyfrowym. Do tego dostajemy możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K.

Xperia 10 II ma być wodoodporna, jak jednak pisze producent, smartfon nie nadaje się do zanurzania. Nie jest też odporny na wodę słoną czy chlorowaną. O zdjęciach w morzu czy na basenie możemy więc zapomnieć.

Na razie cena i dokładna data premiery nowego, budżetowego telefonu nie jest znana.