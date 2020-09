Polacy najczęściej wybierają telewizory Samsung. Po pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku firma ma ok. 25 proc/ udziału ilościowego i ok. 32 proc. Do tego, w ujęciu wartościowym, w pierwszej połowie roku sprzedaż telewizorów QLED była o dwa i pół razy (176%) wyższa niż modeli w technologii OLED

Biorąc pod uwagę wolumen dostaw, udział firmy Samsung w globalnym rynku telewizorów osiągnął w pierwszej połowie br. roku 20,7% i 31,3% wartościowo. Jak wynika z danych firmy Omdia (dawniej IHS Markit), Samsung, który od 14 lat jest niezaprzeczalnym liderem rynku, dostarczył w tym okresie 19,07 mln telewizorów, w porównaniu z 19,02 mln telewizorów z roku poprzedniego.Także w Polsce telewizory Samsung są najczęściej wybierane przez konsumentów. Polacy nie tylko chętnie kupują telewizory Samsung, ale także je rekomendują. Z badania wykonanego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że telewizor Samsung poleciłoby 67 proc. Polaków w wieku 18-65 lat Reklama Pierwsza połowa 2020 roku to także mocny wzrost popularności telewizorów QLED. Ten trend widać też w Polsce, gdzie sprzedaż telewizorów QLED była o dwa i pół razy wyższa niż modeli z ekranami OLED.