Nazwa Sero w języku koreańskim oznacza „pionowy”. Urządzenie bowiem z łatwością zmienia orientację z poziomej na pionową, swobodnie dostosowując się do oglądanych treści – zupełnie jak w smartfonie czy tablecie.

Połączenie telewizora The Sero z telefonem jest proste i intuicyjne. Wystarczy dotknąć urządzeniem mobilnym do obudowy telewizora i natychmiast zobaczymy na 43" ekranie lustrzaną kopię smartfona. Dzięki tej opcji na większym ekranie można przeglądać ulubione serwisy społecznościowe, oglądać filmy zarówno w pionie, jak i w poziomie czy obejrzeć zdjęcia z wakacji. Wystarczy odwrócić smartfon, a ekran telewizora także zmieni położenie. The Sero oferuje najważniejsze aplikacje VOD, szybki i intuicyjny Smart TV znany z innych telewizorów Samsung, a także wsparcie dla funkcji AirPlay2, umożliwiając odtwarzanie treści z urządzeń firmy Apple.

Sero oferuje świetną jakość obrazu, o którą dba procesor Quantum 4K. Układ potrafi bez problemu skalować obraz do rozdzielczości 4K. Telewizor Samsunga został też wyposażony także w mocny w formacie 4.1ch 60W z funkcją Dolby Digital Plus.