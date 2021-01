"Sony Europe poinformowało o wprowadzeniu do oferty pierwszych na świecie telewizorów wyposażonych w elementy inteligencji poznawczej[1]. Serię BRAVIA XR będą tworzyły modele LED 8K MASTER Series Z9J, OLED MASTER Series A90J i A80J oraz LED 4K X95J i X90J" - czytamy w komunikacie prasowym koncernu.

„Mózgiem” nowej serii BRAVIA XR jest - jak pisze firma - procesor Cognitive Processor XR. Według Sony, ma on naśladować działanie ludzkiego wzroku i słuchu przy zastosowaniu zupełnie nowych technik, ulepszających poprzednie modele. Człowiek oglądający przedmioty nieświadomie skupia uwagę na pewnych punktach. Procesor Cognitive Processor XR dzieli ekran na wiele stref i wykorzystuje "inteligencję poznawczą" do ustalenia, gdzie w obrazie znajdują się takie „punkty koncentracji uwagi”. W przeciwieństwie do standardowej sztucznej inteligencji, która rozdzielnie wykrywa i analizuje kolor, kontrast, detale i inne elementy obrazu, nowy procesor Cognitive Processor XR może te elementy kompleksowo analizować. W rezultacie każdy element jest korygowany w powiązaniu z pozostałymi, a cała scena wygląda spójnie i naturalnie. Sony chwali się, że to wygląda lepiej, niż do tej pory.

Japoński koncern twierdzi też, że nowy układ poprawia też dźwięk, bo np. potrafi przekształcić sygnał audio w dźwięk 3D. Jak to wyjdzie przekonamy się, gdy pierwsze urządzenia testowe trafią do redakcji.

Linia BRAVIA XR — najważniejsze cechy i funkcje:

BRAVIA CORE™: Platforma jest fabrycznie zainstalowana we wszystkich modelach BRAVIA XR i pozwala oglądać wybrane pozycje z najnowszej oferty SPE i klasycznego repertuaru [4], jak również najbogatszą kolekcję treści IMAX Enhanced. Platforma BRAVIA CORE jako pierwsza na rynku wykorzystuje technologię Pure Stream™, umożliwiając strumieniową transmisję z prędkością do 80 Mb/s i uzyskanie jakości będącej niemal bezstratnym odpowiednikiem UHD BD.

Google TV: w nowej linii produktów wprowadzono również usługę Google TV, zapewniającą nowe wrażenia rozrywkowe. Łączy ona filmy, programy telewizyjne i telewizję na żywo z aplikacji i subskrypcji użytkownika [6] i porządkuje je specjalnie dla niego. Dzięki indywidualnie dobieranym rekomendacjom użytkownik z łatwością znajdzie coś dla siebie. Może też dodawać zakładki do programów i filmów, umieszczając je na jednej liście rzeczy do obejrzenia. Zawartość tej listy można nawet uzupełniać z telefonu lub laptopa, używając wyszukiwarki Google.

Zgodność ze standardem HDMI 2.1: wszystkie telewizory BRAVIA XR będą zgodne z funkcjami standardu HDMI 2.1, takimi jak 4K 120 kl./s, zmienna częstotliwość odświeżania (VRR, Variable Refresh Rate) , automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM, Auto Low Latency Mode) i eARC. Obsługa wyższych rozdzielczości i szybkości klatek idealnie sprawdzi się w grach nowej generacji.

Sound-from-Picture Reality™: Technologia ta dopasowuje położenie źródła dźwięku do zawartości obrazu, co przekłada się na wyjątkowy realizm wrażeń.

Funkcja obsługi głosowej z wolnymi rękami: Dzięki niej można odłożyć na bok pilot i głosowo wyszukiwać materiały rozrywkowe, uzyskiwać odpowiedzi na pytania, obsługiwać telewizor i sterować urządzeniami inteligentnego domu. Wystarczy powiedzieć na przykład „Hej Google, włącz telewizor” albo „Hej Google, co mam obejrzeć?”.

Współpraca z inteligentnymi głośnikami: Użytkownicy urządzeń z Asystentem Google i asystentem Amazon Alexa mogą przesyłać filmy z serwisu YouTube i sterować odtwarzaniem filmów przy użyciu głośników Google Nest lub zmieniać kanały i regulować głośność przy użyciu urządzeń z Asystentem Google lub asystentem Amazon Alexa.

Przekaz zamysłu twórcy: W nowych telewizorach nie zabraknie trybu Netflix Calibrated Mode, który zapewnia studyjną jakość przy oglądaniu seriali z serwisu Netflix, technologii IMAX® Enhanced™, umożliwiającej remastering obrazu i dźwięku IMAX, oraz trybu IMAX Enhanced Mode. Rezultat to w pełni zoptymalizowane odtwarzanie materiałów filmowych.

Ceny nowych ekranów na razie nie są znane.