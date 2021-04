W 2021 roku telewizor The Frame będzie jeszcze bardziej w Twoim stylu. Do wyboru jest szereg dodatkowych rozwiązań i akcesoriów, dzięki którym pojęcie personalizacji ekranu nabiera zupełnie nowego znaczenia. Praktycznie o połowę smuklejsza konstrukcja, Design Obrazu, czy jeszcze więcej ramek do wyboru – w tym nowe style i kolory – pomogą wydobyć lub ukształtować charakter każdego wnętrza. The Frame 2021 właśnie wchodzi do sprzedaży w Polsce.

