Microsoft - jak pisze "Verge" - wprowadza do swoich konsol tryb nocny, znany ze smartfonów. Co wprowadzi nowe rozwiązanie? Po pierwsze będzie można wymienić zieloną tapetę na całkowicie czarne tło, wyłączyć HDR, czy ustawić maksymalną jasność ekranu. Do tego Microsoft pozwoli wyłączyć oświetlenie pada, jak też przygasić lub całkowicie wyłączyć jasność przycisku zasilania na konsoli.

Kiedy nowy tryb wejdzie do użytku?

Microsoft na razie zdecydował się udostępnić nowe rozwiązania testerom z programu Xbox Insider. To oznacza, że zwykli użytkownicy będą musieli poczekać przez kilka czy kilkanaście tygodni na sprawdzenie tych funkcji.