Telewizory The Frame 2021 to niezwykle przemyślany koncept telewizora i idealny wybór dla osób, które chcą zapełnić czarny ekran telewizora rodzinnymi zdjęciami czy dziełami sztuki. Kiedy akurat nie oglądamy telewizji, możemy włączyć Tryb Sztuka, który pozwala na wyświetlenie własnych zdjęć czy dostępnych reprodukcji spośród wyselekcjonowanych dzieł sztuki. Z kolei w dedykowanym sklepie ze sztuką Art Store, miłośnicy malarstwa i fotografii znajdą 1400 prac znanych na całym świecie artystów. Dzięki rozwiązaniu jakim jest Design Obrazu, telewizor prezentuje się niczym obraz w domowej kolekcji. To wrażenie potęgują wymienne ramki, które dają możliwość aranżacji wnętrza według potrzeb użytkowników. Widzowie mają dla prawie wszystkich przekątnych ekranu do wyboru ramki w dwóch stylach - Nowoczesnym i Klasycznym - oraz pięć wariantów kolorystycznych. Personalizację ułatwiają także różne opcje montażu. Przykładowo Dopasowany Uchwyt, który jest dostępny w zestawie wraz z telewizorem, pozwoli zamontować ekran płasko przy samej ścianie, a następnie regulować kąt jego nachylenia, przy pomocy obrotowego wspornika.

Reklama

Media społecznościowe na dużym ekranie

Użytkownicy, którzy swoje aktywności skupiają wokół urządzeń mobilnych, spędzając czas na przeglądaniu mediów społecznościowych, powinni zwrócić uwagę na The Sero. Ten przełomowy telewizor posiada obrotowy ekran, który można ustawić zarówno w poziomie, jak i w pionie. Po połączeniu ze smartfonem ekran będzie automatycznie rotować w zależności od tego, co oglądamy na urządzeniu mobilnym. Wystarczy tylko raz dotknąć smartfonem z aplikacją Smart Things (dostępna na najnowsze systemy Android i iOS) do obudowy ekranu, a funkcja Dotknij i Wyświetl od razu zduplikuje treści na telewizor. Dzięki temu The Sero świetnie sprawdzi się zarówno do oglądania filmów, jak i wygodnego przeglądania treści z mediów społecznościowych czy wyświetlania zdjęć z wakacji. Ponadto charakterystyczna wbudowana stopa pozwoli dopasować urządzenie do wnętrza, a z pomocą opcjonalnego Ruchomego Stojaka Sero z łatwością można przemieszczać ekran po całym mieszkaniu.

Wnętrze z nowym charakterem

W portfolio produktów Lifestyle można znaleźć także wyjątkowy telewizor, stworzony z myślą o miłośnikach unikatowego wzornictwa. Telewizor The Serif każdemu wnętrzu nada niepowtarzalnego charakteru. Ten zaprojektowany przez braci Ronana i Erwana Bouroullec designerski telewizor stanowi wyjątkowe odwzorowanie litery „I”, dzięki czemu równie efektownie wygląda z każdej strony. Bracia Bouroullec to obecnie jeden z najbardziej znanych duetów projektanckich. Pochodzą z Francji, a uznanie zyskali dzięki projektom, w których idealnie dobrane materiały współgrają z wielofunkcyjnością mebli i przedmiotów. Tymi cechami charakteryzuje się także The Serif. Telewizor można wyeksponować na kilka różnych sposobów – postawić na komodzie czy biurku lub niczym nowoczesną rzeźbę umieścić na środku salonu – efektu WOW dopełnią dostępne w zestawie nóżki podłogowe.

Kinowe wrażenia w domu

W ofercie unikatowych urządzeń Lifestyle nie mogło zabraknąć także propozycji dla kinomanów, którzy z różnych powodów poszukują czegoś innego niż telewizor. Wrażenia niczym z sali kinowej zapewni laserowy projektor Ultra Krótkiego Rzutu The Premiere. Niewielki, z wbudowanym doskonałym systemem audio i prosty w montażu. Wystarczy postawić go blisko ściany, aby uzyskać np. w modelu LSP9T ekran o rozmiarach do 130 cali. Wyświetlony obraz jest ultrajasny, a dzięki wykorzystaniu Technologii Potrójnego Lasera zapewni także wierne odwzorowanie kolorów i rozdzielczość 4K. W połączeniu z 40-watowymi głośnikami w formacie 4.2 i technologią dźwięku przestrzennego Samsung Acoustic Beam, przeniesie widza w sam środek akcji. Wygląda doskonale, można z powodzeniem wkomponować go w każdą przestrzeń i nie wymaga skomplikowanego montażu. Posiada wbudowany tuner telewizyjny DVB-T2 i rozbudowany Smart TV znany z telewizorów Samsung, dzięki czemu dostęp do aplikacji VOD czy muzycznych jest łatwy i szybki.

Rozrywka "pod chmurką"

The Terrace to pierwszy telewizor, stworzony do oglądania na zewnętrz, który sprawi, że letnie wieczory w gronie znajomych czy weekendowe grillowanie nabiorą nowego wymiaru. Telewizor spełnia wymogi normy IP55, co oznacza, że jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, kurz, wilgoć czy owady. Ponadto jakość obrazu QLED 4K oraz powłoka antyrefleksyjna sprawią, że telewizor wyświetli pięknie nasycone kolory także w słoneczne dni.