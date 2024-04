Ładowarka Baseus GaN6 Pro to nieduża "karmicielka" urządzeń elektronicznych. Waży zaledwie 150g i ma 10cm długości, 3,5cm wysokości i 4cm grubości. Wyposażono ją w cztery porty - dwa USB 2.0 oraz dwa USB-C. Przy portach mamy oznaczenia, co najlepiej do nich podłączyć.

Baseus GaN6 Pro - użytkowanie

GaN6 Pro ma łączną moc 65W, ale poradzi sobie nawet z naładowaniem laptopa - urządzenie bez problemu "karmiło" mojego MacBooka Air, do tego ładowałem jednocześnie iPada, Apple Watch i iPhone'a. Oczywiście po podłączeniu czterech urządzeń, czas ładowania znacząco się wydłużył, w porównaniu do "karmienia" pojedynczego urządzenia, jednak ładowarka wciąż była w stanie dostarczyć prąd wszystkim podłączonym gadżetom.

Baseus GaN6 Pro - bezpieczeństwo

Baseus korzysta z protokołów szybkiego ładowania Huawei, QuickCharge i Samsung. Firma uznała, że samo zastosowanie azotku galu nie wystarczy, by urządzenie było w pełni bezpieczne. Ładowarka zapewnia ochronę przez przepięciem i przegrzaniem .

Baseus GaN6 Pro - podsumowanie

Baseus GaN6 Pro sprawdza się bardzo dobrze. Radzi sobie z urządzeniami Apple'a i innych firm, potrafi "karmić" nawet cztery urządzenia na raz i bez problemu naładuje nawet laptopy. Ma wystarczającą ilość portów, do tego da się do niej podłączyć kable zarówno USB-C, jak i A. Jest też lekka, mała i poręczna. A - co najważniejsze - nie kosztuje fortuny. Trzeba za nią zapłacić 159 PLN. Jedyne czego mi brakuje, to wariantu o mocy 90 czy 120W.