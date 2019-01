Najnowszy OLED Panasonic nie jest może zwijany, nie da się go rozbudować specjalnymi modułami, nie jest też najcieńszy na rynku... Ale za to japoński koncern zrobił coś, o czym nie pomyślały inne firmy. Ten ekran może bowiem odtwarzać wszystkie formaty HDR. Do tego ma też mocno rozbudowany system dźwiękowy.