Dlaczego odwrócone ogniwa perowskitowe są ważne?

W klasycznej konstrukcji ogniw perowskitowych warstwa transportująca elektrony znajduje się pod warstwą aktywną, a warstwa transportująca tzw. dziury — nad nią. Alternatywą są tzw. odwrócone ogniwa perowskitowe, w których układ tych warstw jest zamieniony.

Taka konstrukcja ma kilka kluczowych zalet:

lepszą stabilność pracy,

możliwość produkcji metodami roztworowymi,

większy potencjał do wytwarzania modułów o dużej powierzchni.

Problem polega jednak na tym, że ich wydajność i trwałość ograniczają defekty powstające w miejscu styku warstw szczególnie w tzw. ukrytym dolnym interfejsie, którego nie da się łatwo kontrolować podczas produkcji.

Kontrola krystalizacji – klucz do sukcesu

Zespół z Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology opracował innowacyjną technikę nazwaną wstępnym zarodkowaniem krystaliczno-solwatowym (CSV). Metoda polega na naniesieniu na podłoże specjalnych nanokryształów, które działają jak „szablon” dla wzrostu warstwy perowskitu. Dzięki temu roztwór perowskitu równomiernie pokrywa powierzchnię, kryształy rosną szybciej i bardziej uporządkowanie, zmniejsza się liczba defektów wpływających na pracę ogniwa.

Dodatkową rolę odgrywa rozpuszczalnik (DMSO) uwięziony w strukturze nanokryształów. Podczas podgrzewania jest on stopniowo uwalniany, tworząc lokalne środowisko sprzyjające reorganizacji i wzrostowi ziaren. Efekt ten jeszcze bardziej poprawia jakość powstającej warstwy.

Lepsza struktura, lepsze parametry

Nowa technologia pozwala:

wyeliminować mikroszczeliny na granicach warstw,

wygładzić granice między ziarnami,

uzyskać gęstą i dobrze uporządkowaną dolną warstwę perowskitu.

W praktyce przekłada się to na lepsze właściwości elektryczne, większą stabilność podczas pracy oraz wyższą odporność na działanie światła i temperatury.

Obiecujące wyniki dla dużych modułów

Naukowcy połączyli swoją metodę z techniką przemysłowego powlekania (slot-die). W efekcie powstał mini-moduł perowskitowy o powierzchni niemal 50 cm² i sprawności 23,15%. Co szczególnie ważne, spadek wydajności przy przejściu z małych ogniw do większego modułu wyniósł mniej niż 3%. To jeden z najlepszych wyników tego typu i istotny krok w kierunku komercjalizacji technologii.

Technologia o szerszym potencjale

Zdaniem autorów metoda CSV może stać się uniwersalną platformą materiałową. Modyfikując skład chemiczny, można projektować różne warianty materiałów dostosowane do konkretnych zastosowań, nie tylko w fotowoltaice, ale także w innych urządzeniach optoelektronicznych. Wyniki badań opublikowano 27 lutego 2026 roku w czasopiśmie Nature Synthesis.

Źródło: Chińska Akademia Nauk