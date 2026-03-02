Dlaczego odwrócone ogniwa perowskitowe są ważne?
W klasycznej konstrukcji ogniw perowskitowych warstwa transportująca elektrony znajduje się pod warstwą aktywną, a warstwa transportująca tzw. dziury — nad nią. Alternatywą są tzw. odwrócone ogniwa perowskitowe, w których układ tych warstw jest zamieniony.
Taka konstrukcja ma kilka kluczowych zalet:
- lepszą stabilność pracy,
- możliwość produkcji metodami roztworowymi,
- większy potencjał do wytwarzania modułów o dużej powierzchni.
Problem polega jednak na tym, że ich wydajność i trwałość ograniczają defekty powstające w miejscu styku warstw szczególnie w tzw. ukrytym dolnym interfejsie, którego nie da się łatwo kontrolować podczas produkcji.
Kontrola krystalizacji – klucz do sukcesu
Zespół z Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology opracował innowacyjną technikę nazwaną wstępnym zarodkowaniem krystaliczno-solwatowym (CSV). Metoda polega na naniesieniu na podłoże specjalnych nanokryształów, które działają jak „szablon” dla wzrostu warstwy perowskitu. Dzięki temu roztwór perowskitu równomiernie pokrywa powierzchnię, kryształy rosną szybciej i bardziej uporządkowanie, zmniejsza się liczba defektów wpływających na pracę ogniwa.
Dodatkową rolę odgrywa rozpuszczalnik (DMSO) uwięziony w strukturze nanokryształów. Podczas podgrzewania jest on stopniowo uwalniany, tworząc lokalne środowisko sprzyjające reorganizacji i wzrostowi ziaren. Efekt ten jeszcze bardziej poprawia jakość powstającej warstwy.
Lepsza struktura, lepsze parametry
Nowa technologia pozwala:
- wyeliminować mikroszczeliny na granicach warstw,
- wygładzić granice między ziarnami,
- uzyskać gęstą i dobrze uporządkowaną dolną warstwę perowskitu.
W praktyce przekłada się to na lepsze właściwości elektryczne, większą stabilność podczas pracy oraz wyższą odporność na działanie światła i temperatury.
Obiecujące wyniki dla dużych modułów
Naukowcy połączyli swoją metodę z techniką przemysłowego powlekania (slot-die). W efekcie powstał mini-moduł perowskitowy o powierzchni niemal 50 cm² i sprawności 23,15%. Co szczególnie ważne, spadek wydajności przy przejściu z małych ogniw do większego modułu wyniósł mniej niż 3%. To jeden z najlepszych wyników tego typu i istotny krok w kierunku komercjalizacji technologii.
Technologia o szerszym potencjale
Zdaniem autorów metoda CSV może stać się uniwersalną platformą materiałową. Modyfikując skład chemiczny, można projektować różne warianty materiałów dostosowane do konkretnych zastosowań, nie tylko w fotowoltaice, ale także w innych urządzeniach optoelektronicznych. Wyniki badań opublikowano 27 lutego 2026 roku w czasopiśmie Nature Synthesis.
Źródło: Chińska Akademia Nauk
