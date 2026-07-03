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Włoscy studenci biją rekord Guinnessa. Zbudowali największy samolot z papieru

oprac. Łucja Orzeł
19 minut temu
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Włoscy studenci biją rekord Guinnessa. Zbudowali największy samolot z papieru
Włoscy studenci biją rekord Guinnessa. Zbudowali największy samolot z papieru/Shutterstock
Największy na świecie samolot z papieru skonstruowała grupa studentów wydziału inżynierii na uniwersytecie w Pizie, w środkowych Włoszech. Wykonany został w całości ręcznie przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Samolot długości siedmiu metrów ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów. Trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.

Ikar - tak włoscy studenci nazwali swoje dzieło z papieru, które przeleciało w hali 59 metrów.

Włoscy studenci i projekt „Ikar” – największy papierowy samolot

25-letni Filippo De Paoli, kończący studia magisterskie, opowiedział dziennikowi „Il Resto del Carlino”: „Pomysł narodził się podczas studiów licencjackich. Między jednymi zajęciami a drugimi bawiliśmy się rzucając papierowe samoloty, trochę dla żartu. W pewnym momencie powiedzieliśmy sobie: A może by tak spróbować pobić rekord?”.

Od tego momentu zaczęliśmy pracować nad projektem, a po latach nauki i przygotowań, od lutego tego roku poświęciliśmy się budowie ostatecznego modelu” - dodał student inżynierii lotniczej.

Inżynierskie podejście do projektu i brak improwizacji

Prace, jak dodała gazeta, prowadzono stopniowo i nie było w nich żadnej improwizacji. Zanim powstał model rekordowej wielkości, zespół zbudował i pomyślnie przetestował pierwszy egzemplarz o długości nieco ponad metra, nazwany Prometeusz. Następnie powstał Dedal o rozpiętości skrzydeł osiem metrów, aby zweryfikować strukturę i dynamikę lotu.

Byliśmy przekonani, że przy odpowiedniej metodzie nawet kawałek papieru może stać się prawdziwą inżynierią. Miesiące nauki, symulacji, błędów i zaczynania od nowa, a na końcu ten kawałek papieru odebrał Niemcom rekord, który istniał od 2013 roku” - podkreślili studenci z zespołu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

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Źródło PAP
Tematy: Włochyrekord światarekord Guinnessa
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