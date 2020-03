Xiaomi Mi 10 będzie kosztować od 3499 zł, jego mocniejsza wersja Mi 10 Pro od 4399 zł. Dla przypomnienia, poprzedni flagowiec Xiaomi – Mi 9 debiutował na rynku z ceną 1999 zł.

Reklama

Specyfikacja obu modeli jest zbliżona, różnią się jedynie możliwościami fotograficznymi i pojemnością baterii.

Oba są napędzane najwydajniejszym procesorem firmy Qualcomm, Snapdragonem 865, Mi 10 występuje w dwóch wariantach 8/125 GB i 12/256 GB, Mi 10 Pro 8/256 i 12/512 GB.

Telefony mają piękny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, ważą 208 g i oba posiadają już modem 5G. Ich ekrany są odświeżane w 90 Hz z możliwością zmniejszenia do 60 Hz.

Mi 10 ma zestaw czterech aparatów z tyłu: to 108 MP sensor główny, 12 MP szerokokątny i dwa oczka po 2 MP – makro i pomiaru głębi do rozmywania tła w zdjęciach portretowych. Aparat do selfie ma 20 MP.

Mi 10 Pro dysponuje bardziej zaawansowaną optyką, to 108 MP aparat główny, 12 MP aparat portretowy, 20 MP aparat szerokokątny i 8 MP aparat tele. Z przodu mamy 20 MP.

Bateria w Mi 10 ma 4780 mAh, w Mi 10 Pro 4500 mAh.