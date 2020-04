Microsoft, do którego należy komunikator Skype, umożliwiający internautom bezpłatny czat i rozmowy wideo, wprowadził nowe rozwiązania, dzięki którym użytkownicy nie będą już musieli logować się do aplikacji ani pobierać oprogramowania, żeby wziąć udział np. w telekonferencji.

Teraz, żeby połączyć się z innymi osobami, wystarczy wejść na aplikację (dla osób, które już ją posiadają) lub odświeżoną stronę Skype, gdzie pod zakładką "Produkty" znajduje się nowa funkcja "Spotkanie". Należy na nią wejść, żeby wygenerować "bezpłatny unikatowy link" do połączenia i udostępnić go pozostałym uczestnikom spotkania. Następnie wystarczy jedno kliknięcie, żeby dołączyć do rozmowy.

Jak informuje firma, link do spotkania nie wygasa i można go użyć w dowolnym momencie, na przykład organizując kolejną wideokonferencję. Skype zapowiedział również, że wprowadził uproszczony interfejs, żeby ułatwić użytkownikom korzystanie z komunikatora.

Wcześniej możliwość połączenia się z innymi uczestnikami rozmowy za pośrednictwem jednego linka wprowadził komunikator wideo Zoom. Funkcjonalność ta przyniosła mu sporą popularność, zwłaszcza w sytuacji kiedy z powodu epidemii koronawirusa znacznie wzrosła liczba osób pracujących lub uczących się z domu. I tak liczba użytkowników Zooma w marcu sięgnęła na całym świecie 200 mln osób (dla porównania w grudniu ubiegłego roku z oprogramowania tego korzystało zaledwie 10 mln użytkowników).

Od kilku tygodni jednak Zoom boryka się z zarzutami dotyczącymi niedostatecznego zabezpieczenia prywatności użytkowników. Badacze cyberbezpieczeństwa alarmują, że błąd w aplikacji pozwala hakerom na przejęcie danych uczestników i podsłuchiwanie rozmów. Niektóre firmy, w tym m.in. SpaceX Elona Muska zakazały już pracownikom telekonferencji z użyciem Zoom.