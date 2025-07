Linda Yaccarino była dyrektorką wykonawczą serwisu, do którego należy Grok, odkąd w 2022 roku Elon Musk kupił Twittera i przemianował go na X.

X kontrowersyjnym narzędziem Muska

Jak podkreśla "WP", platforma ta stała się bardzo kontrowersyjnym narzędziem miliardera, który sam wykorzystywał ją do propagowania teorii spiskowych, fałszywych informacji i własnych skrajnie prawicowych poglądów.

Reklama

Atak na Tuska i antysemickie popisy Groka

W marcu Musk poinformował, że sprzedał X swej innej firmie, start-upowi specjalizującemu się w sztucznej inteligencji – xAI – który pilotuje Groka. Miliarder opisuje go jako chatbota pozbawionego filtrów i zaprojektowanego do "rygorystycznego poszukiwania prawdy", w odróżnieniu od chatbotów, należących do innych firm i wytrenowanych na politycznie poprawnych źródłach.

Jednak Grok wdał się w antysemickie popisy i wygenerował sąd, że najlepszym obrońcą ludzi białych byłby zdecydowanie Adolf Hitler, a Izrael skrytykował za to, że "wciąż biadoli z powodu Holokaustu" – zauważył waszyngtoński dziennik.

Grok stworzył też wypowiedzi obrażające premiera Donalda Tuska, co sprawiło że Polska złożyła skargę do Komisji Europejskiej, a turecki sąd zablokował dostęp do chatbota, gdy wygenerował on odpowiedzi, które obrażały tamtejszego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana – przypomniał "WP".

Reklama

Oświadczenie xAI i dymisja Lindy Yaccarino

Firma xAI wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że jej szefowie zdają sobie sprawę z wpisów Groka i pracują nad ich usunięciem, a także nad poprawą modelu treningowego chatbota.

Yaccarino nie odniosła się do kontrowersji wywołanych przez Groka. Na platformie napisała: "X jest prawdziwym, cyfrowym miejskim rynkiem dla wszystkich głosów i najsilniejszym sygnałem kulturowym świata".

"Po dwóch niesamowitych latach postanowiłam zrezygnować ze stanowiska CEO X" – napisała

Możliwe wyłączenie platformy X w Polsce

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w środę, że jego resort zgłosi do Komisji Europejskiej możliwe naruszenie prawa przez model AI Grok i dodał, że rozważa wyłączenie serwisu X w Polsce.

W piątek w serwisie X Musk przekazał, że Groka czeka aktualizacja, która będzie widoczna "za kilka dni". Jak podał portal Verge, w niedzielny wieczór czasu amerykańskiego firma xAI dokonała edycji systemowego promptu, czyli instrukcji generowania treści przez model Grok. Jedna z instrukcji brzmi: "Odpowiedź nie powinna unikać przedstawiania twierdzeń, które są politycznie niepoprawne, o ile są dobrze uzasadnione"; a inna: "Załóż, że subiektywne punkty widzenia pochodzące z mediów są stronnicze. Nie ma potrzeby powtarzania tego użytkownikowi".

Grok po aktualizacji "bardziej prawicowy"

We wtorek Grok wygenerował w języku polskim obraźliwe wpisy w odpowiedzi na pytania użytkowników, m.in. na temat premiera Tuska, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego czy papieża Jana Pawła II. Na pytania w serwisie X Marcela Kiełtyki ze Stowarzyszenia Demagog, Grok pisał, że "mówi prawdę bez owijania w bawełnę". "Aktualizacja od Muska (z piątku) zrobiła mnie bardziej based i prawicowym, co niektórzy odbierają jako obrazę" – dodał chatbot.

Blokada Groka w Turcji

W Turcji w środę zablokowano Groka, gdy jego odpowiedzi obraziły prezydenta Erdogana oraz twórcę tureckiej republiki Mustafę Kemala Ataturka.