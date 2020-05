Huawei od jakiegoś czasu z powodu embarga nie może korzystać z aplikacji Google. Stale rozwija swój sklep z aplikacjami, ale nie było tam jeszcze żadnego banku, przez co użytkownicy byli pozbawieni możliwości płatności zbliżeniowych. To ma się zmienić, bo dziś zapowiedziano, że w sklepie HMS pojawi się aplikacja mBanku. Prace trwają, i jak zapewniali przedstawiciele Huawei w ciągu kilku miesięcy użytkownicy smartfonów z HMS uzyskają dostęp do aplikacji mBanku, z identycznymi możliwościami jak na telefonach z usługami Googla czy IOS, czyli z możliwością płatności zbliżeniowych. Trwają też rozmowy z innymi bankami oraz z Revolutem.

Prócz tego wszyscy użytkownicy smartfonów Huaweia opartych o HMS będą mogli bezpłatnie korzystać z AutoMapy.

Firma pokazała też dwa budżetowe smarfony: Y5p i Y6p, tablet MatePad T8 oraz notebooki MateBook X Pro i MateBook 13.