Pride Month, to miesiąc, w który firmy zmieniają swoje klasyczne logo na znaki w tęczowych barwach. Ma to pokazać, że wspierają mniejszości LGBT+. Zwykle robią to największe światowe koncerny. W tym roku dołączył do nich CD Projekt Red, czyli twórcy gier z serii Wiedźmin oraz nadchodzącego Cyberpunka 2077.

Decyzja mocno podzieliła graczy. Część chwali na forach i portalach społecznościowych firmę za wsparcie. Jest też niestety bardzo głośna grupa graczy o poglądach prawicowych (zarówno z Polski, jak i ze świata), którzy oburzyli się za wsparcie prześladowanych ludzi. Piszą oni, że działania CDP to zdrada, głośno też wszem i wobec oznajmiają, zwykle używając wulgaryzmów, że skasowali zakup Cyberpunka w przedsprzedaży, skasowali z dysku Wiedźmina i więcej żadnej gry CD Projekt Red nie kupią.