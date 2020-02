CDP, jak donosi portal KitGuru postanowiło skorzystać z możliwości, jakie zaoferuje Microsoft, wraz z premierą nowego XBoxa. Gry mają bowiem wykrywać, z której wersji konsoli korzystamy - czy ze starej, czy z nowej - i wybierać odpowiednie pliki do instalacji. Dzięki temu, posiadacze starszych wersji nie będą musieli kupować tytułu na nowo, jeśli wymienią konsole. Potrzeba tylko będzie ściągnąć dodatkowe, lepsze wersje tekstur.

Początkowo ma to dotyczyć tylko gier, twórców należących do Microsoft, jednak do tego programu postanowił też dołączyć CDP Red. Firma obiecuje, że kto kupi Cyberpunka 2077 na obecną generację Xboxa, nie będzie musiał kupować nowej wersji, gdy zimą wymieni konsolę. Oby kolejni producenci także poszli śladem polskich twórców gier.