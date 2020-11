Smartfon będzie napędzany Snapdragonem 750G 5G. Procesor ma do pomocy 4 GB RAM, pamięci wbudowanej mamy 128 GB z możliwością rozbudowy kartą. Aparat główny ma 48 MP, do tego mamy szeroki kąt i obiektyw makro. Oczko do selfie ma 16 MP.

Bateria ma 5000 mAh, i wg. zapewnień producenta ma wystarczyć na ponad dwa dni po jednym naładowaniu. Ekran IPS FHD+ o przekątnej 6,7” obsługuje technologię HDR10 i ma proporcje 20:9. Na pokładzie jest NFC.

Drugim wprowadzonym dziś smartfonem jest moto g9 power. Jego głównym atutem ma być olbrzymia bateria o pojemności 6000 mAh. Po raz pierwszy w rodzinie produktów moto g power zastosowano też 64-megapikselową matrycę Quad Pixel. Mamy też czujnik głębi i obiektyw makro, selfie zrobimy aparatem o rozdzielczości 16 MP.

Wyświetlacz ma rozdzielczość HD+ o przekątnej 6,8”. Procesor to Snapdragon 662, smartfon ma 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Cena to 999 zł.

Producent chwali się też odświeżonym wyglądem aplikacji aparatu.