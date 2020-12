TIDAL, AutoMapa czy InPost dołączają do grona ponad 96 tysięcy aplikacji dostępnych na urządzeniach mobilnych firmy Huawei (z czego tysiąc polskich). Jeśli więc zdecydujecie się wybrać smartfon czy tablet, to możecie być pewni, że zawsze znajdziecie tam taką apkę, jakiej szukacie - czy chcecie pograć, „bankować”, znaleźć miłość życia czy odebrać paczkę z automatu, nie czekając w kolejce. Jest też TikTok, Snapchat, Allegro i inne programy, które znamy i lubimy.

Także też i ci, którzy kochają wirtualne zmagania czołgowe znajdą coś dla siebie – okazuje się, że gracze dostali jedną z najbardziej popularnych gier dla wielu graczy, czyli World of Tanks.

O nowościach w sklepie Huawei informuje w swojej najnowszej kampanii. Jej głównym elementem jest seria sześciu filmów, promujących zarówno aplikacje, jak i partnerów marki. Pierwszy film, dostępny TUTAJ reklamuje appkę muzycznego serwisu streamingowego Tidal. Kolejne pojawiać się będą przez cały grudzień w sieci. Na filmikach pokazane są też najnowsze urządzenia Huawei, jak smartfon Mate 40 Pro, głośnik Huawei Sound oraz słuchawki FreeBuds Pro, na których najlepiej korzystać z nowych aplikacji.

Co jeszcze znajdziemy w AppGallery? W sklepie często pojawiają się promocje, dla nowych użytkowników aplikacji – można w nich np. dostać kilkadziesiąt dni korzystania z wersji premium usługi, dodatkową „walutę” w grach mobilnych, czy inne tego typu rozwiązania. Dlatego warto śledzić, co nowego wpada do systemu, bo można wypróbować daną usługę i zaoszczędzić pieniądze.

AppGallery oferuje też łatwe wyszukiwanie – nie tylko po nazwie. Aplikacje zostały podzielone na kategorie – jak choćby książki, media, programy dla dzieci itp. Jest też zakładka poświęconą programom, rekomendowanym dla użytkowników, w którym znajdziemy najbardziej ciekawe i popularne aplikacje.

AppGallery to nie tylko sam sklep. To usługa, która zadba też o bezpieczeństwo nas, naszych danych i urządzeń. Każda aplikacja jest dokładnie sprawdzana, zanim zostanie udostępniona użytkownikom – nie ma się co więc bać, że dostaniemy „w pakiecie” złośliwe oprogramowanie. Dane, które z kolei przekazujemy firmie są chronione zgodnie z najsurowszymi międzynarodowymi wymaganiami.

AppGallery jest też bezpieczny dla dzieci. W ustawieniach da się zastosować filtry zgodne z wiekiem pociech, by nie ściągnęły niczego niebezpiecznego i niedopasowanego do ich wieku.

Ciekawym elementem sklepu jest też „lista życzeń”. Jeśli czegoś jeszcze nie ma na liście (a to rzadkie przypadki), możemy tam podać nazwę wymarzonego programu oraz jego opis. Gdy tylko trafi do AppGallery, to nasze urządzenie samo go zainstaluje i od razu nas o tym powiadomi. A że lista aplikacji rośnie z dnia na dzień, a do programu Huawei dołączają kolejni programiści i kolejne firmy, to czas oczekiwania nie musi być długi.

Co ważne, dzięki zaawansowanemu ekosystemowi Huawei, nie ma problemów przy wymianie urządzenia mobilnego na nowsze, czy korzystanie z tych samych, ulubionych aplikacji na tablecie i telefonie. Po zalogowaniu się na swoje konto – ID Huawei – można od razu ściągnąć z chmury programy, używane na innym smartfonie czy tablecie tej firmy.

Aplikacje da się też instalować z poziomu komputera, przeglądając bazę danych AppGallery – wystarczy być zalogowanym do swojego konta Huawei.