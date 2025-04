23 kwietnia Google świętuje 20. rocznicę pierwszego filmu przesłanego na YouTube. Wideo nosi tytuł "Me at the zoo". Nakręcone zostało przez jednego z założycieli serwisu, Jaweda Karima. Film nagrany został w zoo w San Diego i trwa 19 sekund. Wideo ma ponad 355 milionów wyświetleń.

29 milionów Polaków na YouTube

Z raportu "Digital 2025: Poland" opublikowanego przez DataReportal wynika, że na początku 2025 roku YouTube miał w Polsce 29 milionów użytkowników. Można powiedzieć, że każdy, kto jest użytkownikiem mediów społecznościowych w Polsce, korzysta także z YouTube'a – podkreślił Pietraszek.

Rewolucja mediów społecznościowych

Zdaniem socjologa Jakuba Bierzyńskiego powstanie platformy YouTube było jednym z elementów rewolucji mediów społecznościowych. Dwadzieścia lat temu, kiedy YouTube powstawał, szokujące było, aby w parę minut opowiedzieć jakąś historię. Dzisiaj mamy TikToka, mamy formy wideo na Facebooku i Pinterest, które liczone są w sekundach – powiedział.

Kiedy YouTube powstawał, przede wszystkim wchodziło się na niego po to, żeby obejrzeć teledyski, posłuchać muzyki albo wyszukać jakiegoś wideo na konkretny temat. Obecnie subskrybujemy całe kanały, którym jesteśmy wierni i wracamy do nich po to, żeby oglądać kolejne odcinki filmów tworzonych przez naszych ulubionych twórców – zaznaczył Marcin Pietraszek.

Ponad 3 miliardy wyszukiwań miesięcznie

Według niego użytkownicy oglądają około 6 godzin wideo tygodniowo, przy czym dotyczy to wszystkich platform społecznościowych łącznie. Na samym YouTubie każdego dnia oglądanych jest ponad miliard godzin filmów. A co minutę na platformę przesyłanych jest ponad 500 godzin treści na całym świecie. Podał, że serwis odnotowuje miesięcznie ponad 3 miliardy wyszukiwań. Można powiedzieć, że YouTube to nie tylko serwis z filmami wideo, ale także wyszukiwarka, która jest drugą po Google wyszukiwarką internetową na świecie – dodał.

Największa grupa użytkowników YouTube

Ekspert zaznaczył, że 10-15 lat temu YouTube przyciągał głównie uwagę osób młodych – w wieku poniżej 30 roku życia. Obecnie największą grupę stanowią osoby w wieku 35-44 lata, a jeśli połączymy trzy najliczniejsze grupy wiekowe, dominować będzie szeroki przedział osób w wieku od 25 do 54 roku życia – powiedział.

Przełomowe wideo w 20-letniej historii YouTube

Jego zdaniem przełomowym filmikiem w ciągu ostatnich 20 lat była piosenka "Gangnam Style", opublikowana na platformie w 2012 roku. Teledysk ten dwa lata później zdobył ponad 2 miliardy wyświetleń. To pierwszy film, który zanotował tak dużą ilość wyświetleń na YT – zaznaczył ekspert.

Z kolei Jakub Bierzyński podkreślił, że YouTube jest też źródłem treści reklamowych. Z danych raportu "Digital 2025: Poland" wynika, że w styczniu 2025 roku reklamy dotarły do 84,2 proc. ogółu polskich użytkowników internetu, 50,8 proc. widowni stanowiły kobiety, 49,2 proc. mężczyźni, a potencjalny zasięg reklam między początkiem 2024 a 2025 r. wzrósł o 3,9 proc. Zdaniem eksperta YouTube pozwala na precyzyjne targetowanie reklam do poszczególnych grup celowych, w tym do młodszych użytkowników.

Przyszłość YouTube a sztuczna inteligencja

Według Marcina Pietraszka w najbliższych latach serwis YT stanie się jeszcze bardziej wszechstronny i zyskiwać będzie kolejne funkcje społecznościowe. Pierwszą odczuwalną zmianą może być lepsze dopasowanie rekomendacji do potrzeb użytkowników. Coraz szerzej wykorzystywana będzie sztuczna inteligencja, dzięki której algorytmy YouTube'a będą skuteczniej rozpoznawały zainteresowania odbiorców – powiedział.