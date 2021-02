"Przejąłem kody źródłowe Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3, Gwenta i specjalnej, jeszcze nie wypuszczonej wersji Wiedźmina 3. Do tego mamy wszystkie wasze dokumenty, dotyczące relacji inwestorskich, administracyjne czy księgowe. Wasze serwery zostały przez nas zablokowane, ale pewnie odzyskacie wszystko z backupów" - napisał przedstawiciel hakerów w wiadomości, zostawionej na serwerach CDP Red po ataku. Dodał, że jeśli nie dostaną pieniędzy, to wszystkie kody źródłowe trafią do sieci, albo zostaną sprzedane, a dokumenty firmowe trafią do dziennikarzy, by cały świat zobaczył, "jak gówniana jest wasza firma". Skutkiem tego ma być utrata zaufania inwestorów i spadek wartości akcji. Włamywacze dali CDP Red 48 godzin na reakcję.

Reklama

Reakcja CDP Red

CDP Red przyznaje, że atak miał miejsce. "Niezidentyfikowana grupa weszła na nasze serwery, zebrała dane i zostawiła list z żądaniami" - czytamy w oświadczeniu. Władze CDP zapewniają, że wszystkie dokumenty udało się odzyskać. Jasno piszą, że nie zgodzą się na żądania przestępców, choć wiedzą, że to skończy się wyciekiem danych.

Uspokajają też, że zaatakowane serwery nie zawierały osobistych danych graczy, czy użytkowników usług.