LG - jak pisze "Korea Times" próbowało najpierw sprzedać swój dział "mobilnej komunikacji", jednak rozmowy się nie udały, dlatego koncern postanowił całkowicie zrezygnować z produkcji smartfonów. Koncern oficjalnie nie chce komentować tych informacji, jednak według mediów, decyzja zostanie ogłoszona na zebraniu zarządu 5 kwietnia. Firma zdecydowała się na ten krok, ma bowiem problemy z przekonaniem klientów do swoich urządzeń - w 2015 udział w światowym rynku smartfonów wynosił 4 proc, by spaść do 2 proc. w czwartym kwartale 2020 (dane za statista.com), przegrywając m.in. z tanimi chińskimi markami, jak Realme. Klienci nie skusili się nawet na nowe telefony, jak Wing z obracanym ekranem, czy Velvet.

Pozostałe działy LG radzą sobie świetnie

Jednocześnie jednak inne działy firmy, produkujące telewizory czy sprzęt AGD radzą sobie doskonale, a akcje firmy idą w górę. LG postawiło też - z dobrym rezultatem - na produkcję samochodów elektrycznych (przy współpracy z Apple) i części do takich pojazdów.