Uwaga na fałszywe SMS-y o paczce zatrzymanej przez służb y celne - ostrzega niebezpiecznik.pl. Po kliknięciu na link, otwiera się fałszywa strona firmy kurierskiej, polecająca ściągnięcie apki do monitorowania paczki. Tylko, że to, co ściągnięcie, to nie oficjalna apka, a złośliwe oprogramowanie, które wyczyści wasze konta bankowe. Dlatego, jeśli już takie coś zainstalowaliście, od razu skontaktujcie się z bankiem (najlepiej z innego telefonu).

Atak nie dotyczy właścicieli iPhone'ów

Atak dotyczy tylko urządzeń z Androidem. Właściciele iPhone'ów mogą spać spokojnie. A jeśli macie coś na Androidzie, to sprawdźcie, czy włączona jest w ustawieniach blokada instalacji aplikacji spoza sklepu Play. To ustrzeże was przed tą falą ataków.