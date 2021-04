W sieci znalazły się numery telefonów, PESEL-e, adresy email, miejsca pracy oraz nazwiska funkcjonariuszy SOP, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, ITD, KAS, funkcjonariuszy CBŚP i innych służb. I nie jest to efekt ataku chińskich czy rosyjskich hakerów. Jak bowiem twierdzi niebezpiecznik.pl, plik z danymi w serwisie ArcGIS udostępnił... pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zdaniem serwisu, ta lista to informacje o osobach zgłoszonych do szczepień między 12 a 20 kwietniem tego roku.

Niebezpiecznik ostrzega, że choć dane mogli obejrzeć tylko zalogowani użytkownicy serwisu, to jednak konto tam może stworzyć każdy. A dla przestępców informacje, które pomogą zidentyfikować agentów polskich służb to żyła złota.

Reakcja RCB

RCB błyskawicznie zdjęło plik i przesłało Niebezpiecznikowi komunikat. "W związku z charakterem ww. informacji niezwłocznie podjęliśmy działania zmierzające do całkowitego zablokowania formularza i zabezpieczenia wykazu rekordów przesłanych za jego pośrednictwem. Równolegle (zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z dnia 11 września 2018 r.), wszczęliśmy wewnętrzną procedurę wyjaśniającą. W tej chwili prowadzimy spotkanie operacyjne, w trakcie którego analizujemy potencjalne przyczyny zaistniałej sytuacji. Gromadzimy także szczegółowe informacje dot. ewentualnego pobrania plików zawierających dane osobowe przez podmioty do tego nieuprawnione. Zgodnie z przepisami RODO złożymy niezwłocznie stosowne zgłoszenie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych" - czytamy w oświadczeniu.