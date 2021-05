Internet Explorer nie był najbardziej udanym produktem Microsoftu. W sieci bezlitośnie kpiono choćby z powolności tej wyszukiwarki, a złośliwi twierdzili, że IE to narzędzie do ściągania prawdziwych przeglądarek. Gdy jednak na świat trafił Microsoft Edge, to żarty się skończyły. Ta przeglądarka na silniku Chromium okazała się szybka, bezpieczna i wygodna i jest naprawdę godna polecenia. Nic dziwnego, że Microsoft chce wbić ostatni gwóźdź w trumnę IE i całkowicie wycofać ją z komputerów.

Reklama

Microsft podał datę wycofania IE z Windows

Na swoim oficjalnym blogu firma zdradziła, że w czerwcu 2022 Internet Explorer zniknie z konsumenckich wersji Windows. Dlatego pracownicy koncernu zachęcają, by w ciągu najbliższego roku przenieść wszystkie swoje hasła, loginy, zakładki i inne dane do Edge. Przeglądarka jest bowiem bezpieczniejsza i wygodniejsza. A jeśli ktoś korzysta ze stron, które działają tylko w Internet Explorerze, to Microsoft przypomina, że ich nowa przeglądarka ma specjalny tryb pracy, który pozwala emulować działalność starego browsera.