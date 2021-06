W mojej klasie prawie każdy ma telefon, smartfon lub komputer. Ciągle z nich korzystamy, dzwonimy do siebie, piszemy, gadamy na czatach. Dla mnie to oczywiste, że z każdym kolegą mogę się tak kontaktować. Wieczorami ciągle miga mi ikonka „gadanko klasowe”, koledzy piszą, żebym dołączył do jakiejś wspólnej gry.

A co by było, gdyby jeden z nas nie miał żadnego takiego urządzenia? Zadaliście sobie kiedyś pytanie, czy kolega bez smartfona, komputera, tableta też byłby fajnym kolegą? Ja próbowałem ostatnio sobie na nie odpowiedzieć. I co? I myślę, że to wcale nie taka prosta sprawa, bo przyzwyczailiśmy się już do używania wszystkich tych urządzeń. Znam nawet takich, co są od nich uzależnieni i więcej czasu spędzają z urządzeniem niż z kolegą lub koleżanką. Czytałem gdzieś, że ktoś używał smartfona bez przerwy nawet 30 godz. Oj, moja mama by na to nie pozwoliła :).