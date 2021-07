Jednocześnie materiał ten potrafi zamieniać jedną barwę promieniowania na inny kolor.

Reklama

Cechy tego materiału powodują, że ma on bardzo wiele ciekawych zastosowań.

- Ważne w tym materiale jest to, że dziedziczy on zalety półprzewodników, takie jak ich stabilność oraz jakość techniczna, a jednocześnie z tego powodu, że jest to materiał w formie koloidalnego roztworu, bardzo przypomina też materiały organiczne. Dzięki temu może być deponowany różnorodnymi metodami, wliczając w to techniki drukowania - mówi w rozmowie z MarketNews24 prof. Artur Podhorodecki, prezes QNA Technology. Natomiast w przeciwieństwie do materiałów organicznych niebieskie kropki kwantowe charakteryzują się dużo większą stabilnością oraz jakością parametrów technicznych.

Światło niebieskie jest szczególnie ważnym zakresem spektralnym, ponieważ jest potrzebne w wielu branżach zaawansowanych technologii. Wykorzystywane jest m.in. produkcji takich urządzeń jak wyświetlacze czy projektory, a także do konstruowania źródeł światła białego, w oświetleniu LED.

Na światowych rynkach są już dostępne kropki kwantowe koloru czerwonego i zielonego.

- Brakuje cały czas komercyjnie dostępnych kropek kwantowych emitujących w zakresie światła niebieskiego, które spełniałyby warunki pozwalające na konstruowanie wyświetlaczy nowej generacji – wyjaśnia prof. Artur Podhorodecki.

Wrocławska QNA Technology to pierwszy w Polsce podmiot opracowujący technologię koloidalnych półprzewodnikowych kropek kwantowych. Spółka ma w swoich planach debiut na NewConnect (w I kwartale 2022 r.).