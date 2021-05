Czym w ogóle jest Neo QLED? Sekretem jest nowe źródło podświetlenia matrycy – Quantum Mini LED. Wysokość tej diody to zaledwie 1/40 standardowego LED, co pozwala dużo lepiej kontrolować ilość światła w fragmentach matrycy.

By jednak możliwości nowego rodzaju podświetlenia wykorzystać, potrzebny jest zaawansowany procesor, oparty np. w telewizorach 8K na 16 sieciach neuronowych. Każda z nich, ma swoją „działkę” – jedna dba o detale, druga o kolory itp.

Sztuczna inteligencja w telewizorach Neo QLED

Nowy procesor, sieci neuronowe i matryca Quantum Mini LED sprawiają, razem z technologią kwantowej kropki, odpowiadającej za „100 proc. natężenia kolorów”, że barwy filmów, programów czy gier na nowych telewizorach Samsunga wyglądają tak, jak jeszcze nigdy nie były wyświetlane.

Jako, że telewizor – według Samsunga – ma być nie tylko ekranem, ale też ma się stać centrum domowej rozrywki oraz mózgiem całego ekosystemu produktów Samsunga – od odkurzaczy po oczyszczacze powietrza - to design musi być absolutnie bez zarzutu. O to dba w telewizorach 4K konstrukcja Neo Slim Design, a w 8K mamy do czynienia z Absolutnie Bezgranicznym Designem, dzięki którym ekrany są niezwykle smukłe, praktycznie bez ramek – czy więc postawimy telewizor na szafce, czy powiesimy go na ścianie, możemy być pewni, że zwróci na siebie uwagę gości.

Do tego ci, którzy zdecydują się powiesić ekran, nie muszą się martwić o kable. Dzięki systemowi One Connect w takich modelach jak Q95A czy 8K- Q800A i Q900A , można wszystkie przewody podpiąć do specjalnego pudełka, które potem chowamy w szafce (lub mocujemy z tyłu telewizora w wersji PRO) i łączymy je z ekranem niewidocznym światłowodem. Koniec więc z pękiem kabli, psujących cały efekt.

Telewizory Neo QLED i dźwięk

Obraz to jedno, ważny jest też dźwięk. W topowych telewizorach Samsung Neo QLED z technologią Quantum Mini LED dostajemy wbudowanych kilka głośników na całej powierzchni ekranu. Dzięki nim i funkcji „Dźwięku Podążającego za Obiektem”, dostajemy odpowiedni system dźwięku przestrzennego oraz znacznie lepiej słyszalne momenty w filmach. Mało tego, jeśli do telewizora podepniemy najnowszy soundbaru serii Q, taki jak np. Q800A, to głośniki telewizora zsynchronizują się z „graj belką” zgodnie z funkcją Q-Symphony, zapewniającą idealny dźwięk przestrzenny.

Na pełnię wrażeń kinowych składa się nie tylko doskonały obraz, lecz także dźwięk. Dlatego telewizory Neo QLED świetnie współpracują z soundbarami z Q-serii. To innowacyjne rozwiązanie firmy Samsung, dzięki któremu jednocześnie wykorzystujemy głośniki w telewizorze Neo QLED i w soundbarach z Q-Serii. Funkcja Q-Symphony sprawia, że brzmienie pochodzące z głośników telewizora synchronizuje się z głośnikami soundbara. Tym samym możemy czerpać pełnię wrażeń audiowizualnych i cieszyć się jeszcze bardziej wciągającym brzmieniem dochodzącym ze wszystkich stron. Ponadto tegoroczną nowością jest funkcja Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni, która zapewnia, że brzmienie będzie idealne dopasowane do warunków i pomieszczenia.

Zwłaszcza, że tegoroczne soundbary potrafią automatycznie dopasować dźwięk do rozmiarów i kształtów pomieszczenia tak, by zapewnić najlepsze warunki odsłuchu.

Ważnym elementem telewizora jest nie tylko świetna jakość obrazu czy dźwięku, ale też łatwość obsługi. Tu mamy do czynienia w opinii wielu dziennikarzy z jednym z najlepszych systemów operacyjnych na rynku – Tizen. Nie tylko dostajemy wszystkie popularne aplikacje (Apple Music, Spotify, Netflix itp.), ale także możemy zamienić telewizor Neo QLED w salę konferencyjną czy zdalną klasę. Mamy bowiem dostęp do zdalnego połączenia z komputerem, możemy podłączyć mysz, czy skorzystać z MS Office 365 – a wszystko na ekranie podzielonym na części.

Neo QLED Q91A to telewizor dla graczy

A co po pracy? Oczywiście gry. Gracze nie muszą się martwić o jakość wyświetlanego obrazu. Dzięki FreeSync Premium Pro gra w jakości 4K i wysokim odświeżaniu ekranu – czyli to, co oferują nam najnowsze konsole – nie stanowi problemu. Do tego niskie opóźnienia (input lag wynosi zaledwie 5,8 ms), ultraszerokie proporcje ekranu czy panel gracza, ułatwiający zmianę ustawień oraz HDR o jasności 1000 nitów, czyli wyższej niż w wielu komputerowych monitorach. Te dane potwierdzone są przez prestiżową organizację VDE, która przyznała serii Neo QLED certyfikat „Gaming TV Performance”. To tylko niektóre zalety Neo QLED Q91A czyniące z niego doskonały telewizor do gier.

Telewizory Neo QLED i środowisko

W obecnych czasach ważna jest dla wielu z nas ochrona środowiska. Kupując Neo QLED do gier i rozrywki możemy być spokojni, że Samsung zminimalizował ślad węglowy – od pudełka, które można podać recyklingowi, po pilota, który wreszcie nie wymaga baterii alkalicznych, a akumulator jest zasilany poprzez panel słoneczny.

