Finały IEM odbędą się w dniach 25-27 lutego. W ramach wydarzenia planowany jest wyczekiwany turniej Counter-Strike: Global Offensive. Zmierzą się w nim najlepsze zespoły na profesjonalnej scenie esportowej w walce o trofeum i lwią część puli nagród, która w tym roku wyniesie milion dolarów.Na fanów starć Zergów, Terran i Protosów również czeka nie lada gratka. Po całorocznej, zaciętej rywalizacji w StarCraftⓇ II, spośród 36 graczy z całego globu zostanie wyłoniony niekwestionowany mistrz świata, który wróci do domu ze swoją częścią puli nagród o wartości 500 tysięcy dolarów.

Tylko dla zaszczepionych

Wszystkie rozgrywki podczas tegorocznego IEM Katowice odbędą się z udziałem publiczności, która po dwóch latach przerwy powróci na trybuny Spodka. Całość wydarzenia będzie biletowana, co oznacza, że każda osoba chcąca wziąć udział w imprezie będzie musiała posiadać wcześniej zakupiony bilet. Kolejna, trzecia, fala sprzedaży biletów zostanie uruchomiona jeszcze w styczniu 2022, o konkretnej dacie organizator poinformuje w najbliższym czasie. Będzie to ostatnia szansa aby dołączyć do grona osób, które będą mogły wziąć udział w IEM Katowice 2022. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających, nie zostanie uruchomiona strefa IEM Expo. Ponadto, każdy z uczestników będzie musiał posiadać ważny Unijny Certyfikat Covid.