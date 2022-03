"Wyobraźcie sobie, że widzicie w telewizji Wołodymyra Zełenskiego, który wydaje oświadczenie w sprawie kapitulacji. Widzicie go, słyszycie - a zatem to prawda. Ale to nie jest prawda. To technologia deepfake" - pisze Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego.

Jak dodaje, będzie to nagranie stworzone przez algorytmy systemów uczących się. Takich nagrań praktycznie nie da się odróżnić od prawdziwych.

Wiedzcie, że to fejk, którego celem jest dezorientacja, zasianie paniki, podkopanie zaufania i skłonienie naszych wojsk do poddania się - napisano.

"Ukraina nie skapituluje!"

"Bądźcie pewni - Ukraina nie skapituluje!" - czytamy. "Rosji pozostaje jedynie wymyślanie fejkowej wygranej, zamknięcie u siebie internetu i wszystkich kontaktów z resztą świata" - oceniono.

