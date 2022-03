Kiedy w regionie pojawi się zagrożenie, wszystkie ukraińskie telefony działające z systemem Android wyświetlą ostrzeżenie. Tona wsparcie Ukraińców w czasie rosyjskiej inwazji. Narzędzie do wczesnego ostrzegania przed nalotami – jak ujawnia firma – zostało przygotowane „na prośbę i we współpracy z ukraińskim rządem”. Ma ułatwić cywilom ewakuację do schronów. Do tej pory zagrożenie obwieszczały syreny, a posiadacze telefonów z Androidem mogli dodatkowo pobrać na swoje urządzenia napisaną przez wolontariuszy aplikację, która informowała o zbliżającym się zagrożeniu.